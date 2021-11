No 15. novembra atcels īpaši stingros Covid-19 ierobežojumus

No nākamās pirmdienas, 15.novembra, Latvijā tiks atcelti Covid-19 dēļ noteiktie īpaši stingrie ierobežojumi, otrdien nolēma valdība.

Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas ieviešanu pamatā paredz saglabāt tās prasības, kas bija noteiktas ar no šī gada 11.oktobra līdz 20.oktobrim, nodalot, ka visas darbības klātienē notiek zaļajā režīmā, izņemot kritiski nepieciešamos pakalpojumus, kā arī atceļot tā saucamo mājsēdi jeb komandantstundu, vēsta LETA.

Attiecībā uz veikaliem, lai novērstu situācijas, kad veikalos nav iespējams adekvāti nodalīt plūsmas, noteikts, ka lielie veikali, tai skaitā pārtikas un higiēnas preču veikali, kuru platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, pakalpojumu sniedz tikai zaļajā režīmā. Savukārt nedrošā vidē var tirgot tikai noteiktās pirmās nepieciešamības preces. Tāpat lielie veikali nevarēs strādāt brīvdienās.

Grozījumi paredz arī, ka no 15.novembra klātienē atsāksies izglītības process. Pamatizglītības pakāpē būs jānodrošina, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas - vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārā starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

Plānots, ka izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases "burbuli", jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi. Līdzīgi izņēmumi pieļaujami arī attiecībā uz profesionālo izglītību.

Izglītības iestādei maksimāli iespēju robežās jāievēro "burbuļa" princips arī izglītojamo ēdināšanas laikā, taču gadījumā, ja to nav iespējams izdarīt, tad izglītības iestādei ir jāizvērtē un pēc iespējas, piemēram, jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, atstatus jānovieto attiecīgo klašu galdi.

Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, izņemot 1.-6. klasi. Izglītības iestāde ir tiesīga, izvērtējot situāciju konkrētajā izglītības iestādē, lemt par rotācijas piemērošanu, īstenojot 7.-12.klašu izglītojamiem, piemēram, pilnu mācību nedēļu mēnesī vai vienu dienu katru nedēļu attālināti.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar iestādes dibinātāju saskaņotam lēmumam un, ievērojot izglītības iestādē noteikto kārtību, mācības var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Tāpat līdz šim regulējums paredzēja, ka pieaugušo izglītība klātienē var notikt epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā arī to, ka regulējums attiecas uz pieaugušajiem, grozījumi paredz, ka pieaugušo izglītības programmas - gan formālās, gan neformālās, kā arī cita veida mācību īstenošana un apguve klātienē var notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē, tas ir, minētajās mācībās piedalās tikai personas ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Sporta jomā pēc mājsēdes beigām pamatā tiks saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11.oktobra līdz 20.oktobrim, vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē attiecinot arī uz Latvijas izlases, tai skaitā jauniešu un junioru, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi.

Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē, turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise "burbuļa formātā", kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām.

No 15.novembra sporta treniņiem norisinoties epidemioloģiski drošā vidē, ir jāievēro nosacījums, ka vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri treniņa norises telpas platības. Šāds nodrošināmās platības apjoms ir noteikts, ņemot vērā faktu, ka sporta treniņā fizisko aktivitāšu laikā notiek dalībnieku aktīva pārvietošanās, var tikt neievērota divu metru distance, kā arī fizisko aktivitāšu laikā netiek lietotas sejas maskas.

Tāpat, lai izvērtētu droša iekštelpu sporta treniņu norisei izvirzāmās papildus prasības bērniem līdz 12 gadiem, kas perspektīvā ļautu paplašināt iekštelpu treniņu iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar attiecīgo sporta veidu sporta federācijām plāno īstenot izmēģinājumprojektus iekštelpu sporta treniņu norisei hokejā, daiļslidošanā un šorttrekā ledus hallēs, kā arī sporta peldēšanā publiskas lietošanas peldbaseinos.

Reizē grozījumos arī noteikts, ka, lai valsts valodas prasmes pārbaude kā publisks pakalpojums tiktu nodrošināta ar 15.novembri, šo pakalpojumu sniegs tikai epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē.

Jau vēstīts, ka līdz 15.novembrim Latvijā ir spēkā stingri Covid-19 ierobežojumi.