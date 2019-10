Nespēj vienoties, vai izmantot 42 miljonus eiro visu medicīnas nozarē strādājošo algu celšanai vai tikai daļai

Ceturtdien netika panākta konkrēta vienošanās par atalgojuma paaugstināšanas principiem, tādējādi nevienojoties par kritērijiem kā tiktu sadalīti mediķu atalgojuma palielinājumam piešķiramie 42 miljoni eiro, pēc Stratēģiskās padomes sēdes žurnālistiem paziņoja tās dalībnieki.

Sēdē tika izskatīti divi priekšlikumi par atalgojumam paredzētā finansējuma, proti, esošo 42 miljonu eiro, pārdalīšanu. Pirmais priekšlikums būtu palielināt atalgojumus tiem mediķiem, kuri strādā paaugstinātas intensitātes apstākļos un stacionāros, savukārt otrais, ka visiem medicīnas nozarē strādājošajiem tiktu paaugstināts minimālais atalgojums par 7,7%, vēsta LETA.

Preses konferencē Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris norādīja, ka vairāk atbalstītu otro priekšlikumu, tas ir, 7,7% pieaugumu visiem medicīnas jomā strādājošajiem. Taču sēdē par šo jautājumu netika panākta galēja vienošanās.

Jau ziņots, ka Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Salīdzinājumam - atbilstoši VM sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) paudusi, ka Eiropas Komisijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākie ieteikumi Latvijai paredz būtisku valsts finansējuma palielināšanu veselības aprūpei, lai uzlabotu tās pieejamību un kvalitāti, bet valdība to ignorējot.

Valdības partijas ir atzinušas, ka finansējums veselības aprūpei nesasniegs cerēto proporciju no IKP, taču nozarei tiks nodrošināts pieaugums atbilstoši budžeta iespējām.

Protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, mediķi līdz 2020.gada valsts budžeta pieņemšanai rīkos akciju "Viena diena bez ārsta", aicinot visus ārstus, izņemot neatliekamās palīdzības mediķus, vienu dienu paņemt bezalgas atvaļinājumu, aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Gadījumā, ja arī Saeimā tiks pieņemts veselības aprūpes sistēmai nelabvēlīgs lēmums, tad mediķi turpinās protesta akcijas, ko vadīs mediķu arodbiedrība, kura, visticamāk, rosinās jautājumu par Saeimas atlaišanu, jo šī Saeima būs nobalsojusi pretēji tam, ko tā pati solīja, proti, ievērot likumus un domāt par Latvijas tautas nākotni, uzsvēra Aizsilniece.