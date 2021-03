Neievērojot liegumu potēt ar "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19, to otrdien saņēmuši 11 cilvēki

Lai gan papildu piesardzības nolūkā bija pieņemts lēmums Latvijā uz laiku apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19, vakar 11 cilvēki to ir saņēmuši, bet kopumā otrdien vakcinētas tikai 184 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, vēsta LETA.

Salīdzinot ar aizvadītās nedēļas otrdienu, vakcinēšanas tempi ir krietni samazinājušies, jo 9.martā kopumā tika vakcinēta 2341 persona. Zemajiem tempiem par iemeslu kalpoja pirmdien vēlu vakarā Slimību profilakses un kontroles centra, Imunizācijas valsts padomes, Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas pieņemtais lēmums Latvijā uz laiku apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19.

Otrdien pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 62 cilvēki, bet otro - 122, tādējādi kopumā vakcinētas 184 personas, lai gan kopumā līdz šim veiktas 101 142 vakcinācijas. Nedēļas pirmajās divās dienās vidēji dienā vakcinēti 542 cilvēki, kas ir par 74% mazāk nekā dienā vidēji vakcinēto skaits iepriekšējā nedēļā.

Pirmajai potei pamatā izmantota "Moderna" vakcīna, bet 11 personas saņēmušas "AstraZeneca", viena "Pfizer" vakcīnu. Otrajai potei izmantotas "Moderna" un "Pfizer" vakcīnas. Vakcinēto cilvēku skaits NVD statistikā par vakardienu gan vēl var pieaugt, jo ne visi mediķi datus "E-veselības" sistēmā ievada tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Vairums no pirmo poti saņēmušajiem bija personas vecumā virs 60 gadiem, jo to saņēma 36 cilvēki. Tāpat pirmo poti saņēma septiņas personas no citas paaugstinātas risku grupas, četras personas ar hroniskām slimībām, 12 ārstniecības personas, divi ārstniecības iestādes darbinieki un viens sociālā aprūpes centra darbinieks.

Savukārt otro poti vakar saņēmusi 61 ārstniecības persona, 37 ārstniecības iestādes darbinieki, 11 sociālo aprūpes centru darbinieki, 10 personas no citas paaugstinātas riska grupas un trīs personas virs 60 gadiem.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 82 843 cilvēki, bet abas devas - 18 299 cilvēki. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada 1.janvārī provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmis 4,37% iedzīvotāju, bet abas - 0,97%.

Kā ziņots, pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10.februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11. un 12.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti.

Lietošanai Eiropas Savienībā (ES) pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un uzņēmumu grupas "Johnson & Johnson" (J&J) ražojumi. Latvija līdz šim saņēmusi pirmo trīs minēto ražotāju vakcīnas, J&J vakcīna ES tika apstiprināta tikai naktī uz piektdienu. Tomēr visu vakcīnu piegādes Latvijai līdz šim ir bijušas salīdzinoši nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana, kas patlaban ir plānota no aprīļa.