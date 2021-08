Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki

Latvijā aizvadītajā nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs miruši cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Sestdien Rīgā ugunsdzēsēji glābēji izglāba un nogādāja krastā divus cilvēkus - vienu, kurš nespēja izkļūt no Zunda kanāla, un otru, kurš slīka Daugavā.

Cēsu novada Priekuļu pagastā VUGD nogādāja krastā cilvēku, kurš ar laivu bija apmaldījies Gaujā.

Tāpat sestdien no ūdenstilpēm tika izcelti un Valsts policijas (VP) darbiniekiem nodoti divi bojāgājuši cilvēki - Smiltenes novada Gaujienas pagastā no Gaujas un Rēzeknes novada Čornajas pagastā no Rāznas ezera.

Savukārt svētdien Cēsu novada Zaubes pagastā bojāgājis cilvēks izcelts no dīķa un nodots VP darbiniekiem.