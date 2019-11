Nākamgad pieaugs vēstuļu sūtīšanas izmaksas

Nākamgad pieaugs VAS "Latvijas pasts" vēstuļu sūtīšanas izmaksas, taču citu pasta pakalpojumu cena samazināsies, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Viņš norādīja, ka regulators apstiprinājis "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra. Jaunie "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma tarifi paredz cenu pieaugumu vēstuļu sūtīšanai, bet atsevišķu citu pasta pakalpojumu cena samazināsies, vēsta LETA.

Maksa, piemēram, par vienkāršas A klases vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem būs viens eiro līdzšinējo 0,57 eiro vietā. Savukārt, piemēram, lielākais samazinājums būs iekšzemes pasta pakas sūtījumam svarā no 15 kilogramiem - no 11,23 eiro līdz 8,04 eiro, kamēr apdrošinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 100 gramiem turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91 eiro līdzšinējo 3,56 eiro vietā.

Irklis stāstīja, ka "Latvijas pasta" tarifi regulatorā nebija skatīti kopš 2008.gada, tāpēc to izskatīšana prasīja tik ilgu laiku. Jaunais tarifu projekts SPRK tika iesniegts šogad aprīlī.

Viņš skaidroja, ka tarifu projekta izskatīšanas laikā kopējās izmaksas pret sākotnēji iesniegto tika samazinātas par 4,76 miljoniem eiro, kas saistīts ar klientu apkalpošanas un sūtījumu savākšanas izmaksu izmaiņām.

"Nav šaubu, ka "Latvijas pasta" esošie tarifi rada zaudējumus jau pēdējos divus gadus. To mēs redzam arī šogad iesniegtajā universālā pasta pakalpojuma saistību tīro izmaksu ziņojumā par 2018.gadu. Saskaņā ar to pērn zaudējumi bija vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. To kompensēšanu gan regulators neapstiprināja, pamatojot, ka pasta komersantam bija iespēja savlaicīgi vērsties regulatorā ar tarifu projektu, tādējādi izvairoties no zaudējumiem," pauda Irklis.

SPRK atzīmēja, neskatoties uz to, ka izvērtēšanas gaitā tika identificētas iespējas izmaksas samazināt, vienlaikus tika koriģēta arī pakalpojuma apmēra prognoze. Nozīmīgu ietekmi uz tarifu atstāj arī izmaksas, kas saistītas par norēķiniem ar citu valstu pasta komersantiem. Pieaugot tarifiem citās valstīs, pieaug arī "Latvijas pasta" uz universālo pasta pakalpojumu attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā minētos apstākļus, tarifs attiecībā uz vēstulēm saglabājās sākotnēji iesniegtajā līmenī.

"Latvijas pasta" pārstāve Gundega Vārpa aģentūrai LETA norādīja, ka SPRK apstiprinātie universālā pasta pakalpojuma tarifi atbilstoši mūsdienu prasībām uzlabos pasta pakalpojumu sniegšanu un vienkāršos tarifus.

Jaunā pieeja paredz no līdzšinējiem 240 dažādiem pamata tarifiem pāriet uz vienkāršotu sistēmu, kurā jebkura sūtījuma tarifu ietekmētu tikai trīs faktori - sūtījuma svars, tas, vai sūtījums ir vienkāršs, ierakstīts vai apdrošināts, un ģeogrāfiskā zona, uz kuru sūtījums jānogādā. Turklāt, klientam pašam noformējot sūtījumu "Latvijas pasta" interneta pašapkalpošanās vietnē "https://new.manspasts.lv/", ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu pārsūtīšanas tarifi būs zemāki.

Vārpa skaidroja, ka universālā pasta pakalpojuma tarifi un to struktūra Latvijā nav mainīti vairāk nekā 10 gadu, līdzšinējie pasta pakalpojumu veidi ir novecojuši, sarežģīti un vairs neatbilst ne vietējai, ne starptautiskajai tirgus situācijai un mūsdienu patēriņa paradumiem. Tāpēc "Latvijas pasts" izstrādāja un piedāvāja apstiprināšanai jaunu, modernu tarifu struktūras modeli, kas uzlabos universālā pasta pakalpojuma sniegšanu un vienkāršos tarifus.

""Latvijas pasts" pēdējos gados ieguldījis daudz darba un citu resursu pakalpojumu modernizācijai, kvalitātes un servisa uzlabošanai, kā arī dažādu digitālo risinājumu ieviešanai," norādīja "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, uzsverot, ka "Latvijas pasta" klienti jau sen gaida vienkāršus un saprotamus pasta sūtījumu veidus un ērtus tarifus.

Universālā pasta pakalpojuma tarifu izmaiņas skars tikai regulēto tirgus segmentu, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes tarifus. Jaunā sistēma paredz atteikšanos no sūtījumu iedalīšanas divās klasēs - A un ekonomiskajā B klasē, turpmāk paredzot tikai prioritāro A klases piegādi. Tādējādi uzlabosies gan piegādes pakalpojuma kvalitāte, gan arī apkalpošanas ātrums pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, jo pakalpojumu noformēšanas process kļūs vienkāršāks.

SPRK apstiprinātā universālā pasta pakalpojumu struktūra paredz jaunu sūtījumu klasifikāciju, atsakoties no līdz šim ierastā dalījuma vēstulēs, pastkartēs, bandrolēs, sīkpakās un pasta pakās. Tā vietā klientiem tiek piedāvāta saprotama terminoloģija, visus sūtījumus iedalot divās lielās grupās - vēstuļu korespondences sūtījumos, kas ietvers līdzšinējās pastkartes, vēstules, sīkpakas un bandroles, un pasta paku sūtījumos.

Pārsūtīšanas tarifi tiks noteikti atkarībā no trim faktoriem: sūtījuma svara, tā, vai sūtījums ir vienkāršs, ierakstīts vai apdrošināts, un ģeogrāfiskās zonas, uz kuru sūtījums jānogādā. Dalījumu zonās ietekmē gan sūtījumu pieprasījums uz attiecīgo valsti - jo tas lielāks, jo zemāka sūtījumu pašizmaksa -, gan arī citas izmaksas, tajā skaitā sūtījumu piegādes tarifi konkrētās adresātvalsts teritorijā.

Vārpa skaidroja, ka virknei sūtījumu jaunie tarifi būs zemāki nekā līdz šim, piemēram, atbilstoši jaunajiem tarifiem Latvijas teritorijā nosūtot līdz 50 gramiem smagu ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu, kas iepriekš klasificēts kā sīkpaka, piegāde izmaksās par 23% zemāk nekā līdz šim - 2,46 eiro vietā 1,89 eiro. Arī vienkāršas pasta pakas nosūtīšana Latvijas teritorijā svarā no 5 kilogramiem būs lētāka - 5,73 eiro vietā tie būs 4,74 eiro, kas ir samazinājums par 17%. Vidējais iekšzemes sūtījumu tarifu pieaugums būs 18%.

Daļa tarifu samazināsies arī sūtījumiem uz ārvalstīm. Piemēram, līdzšinējās sīkpakas - no nākamā gada 1.janvāra ierakstīta vēstuļu korespondences sūtījuma nosūtīšana uz Igauniju svarā virs 1 kilograma maksās par 23% mazāk, savukārt trīs kilogramu pasta pakas nosūtīšana uz Beļģiju būs par 19% lētāka. Vidējais pārrobežu sūtījumu tarifu pieaugums būs 39% vēstuļu korespondencei un 6% - paku sūtījumiem.

Jaunie universālā pasta pakalpojuma tarifi paredz piemērot atlaidi ierakstītiem un apdrošinātiem pasta sūtījumiem, ja klients pats tos noformē "Latvijas pasta" interneta pašapkalpošanās vietnē "new.manspasts.lv". Šādi veicot noformēšanu, sūtījuma ierakstīšanas un apdrošināšanas maksa samazināsies par 29%.

Veidojot jauno universālā pasta pakalpojuma tarifu sistēmu, ņemti vērā tādi faktori kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, kā arī digitalizācija un interneta pieejamība, kas nozīmē tādu pasta pakalpojumu kā tradicionālās vēstules apjoma kritumu un attiecīgi - dārgākas piegādes izmaksas. Tikpat būtiski pakalpojumu sniegšanu ietekmē dažādu izmaksu pieaugums - pēdējos vienpadsmit gados kopš patlaban spēkā esošo universālā pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanas 2008.gadā dārgāka kļuvusi gan degviela, gan preces un pakalpojumi, augušas arī darbaspēka izmaksas.

Vārpa norādīja, ka "Latvijas pasta" līdzšinējie tarifi ir krietni novecojuši arī starptautiskā kontekstā, jo Eiropas Savienībā Latvija un Rumānija ir vienīgās valstis, kurās tarifi pēdējo desmit gadu laikā nav pārskatīti ne reizi. Salīdzinājumam - Igaunijā pasta tarifi reālā izteiksmē, ņemot vērā kopējo inflāciju, šo gadu laikā ir auguši par 44%, Somijā - 88%, savukārt Zviedrijā par 50%. Tas nozīmē, ka "Latvijas pasts" citu valstu pasta uzņēmumiem par vienu un to pašu sniegto pakalpojumu faktiski maksājis dārgāk nekā saņēmis no tiem pretim par analogu pakalpojumu Latvijas teritorijā.

Jau ziņots, ka universālā pasta pakalpojuma konkurss šogad vasarā noslēdzās bez uzvarētāja, jo konkursa vienīgais dalībnieks "Latvijas pasts" atsauca piedāvājumu. Līdz ar to atbilstoši spēkā esošajam regulējumam universālo pasta pakalpojumu uz laiku līdz diviem gadiem turpina sniegt tas komersants, kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai. Proti, šajā gadījumā tas ir "Latvijas pasts". SPRK ir pienākums nākamo konkursu rīkot divu gadu laikā.

SPRK šogad 28.augustā lēma par universālā pasta pakalpojuma saistību pagarināšanu "Latvijas pastam" no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Tostarp, lai nodrošinātu preses piegādes nepārtrauktību, SPRK noteica "Latvijas pastam" universālā pasta pakalpojuma saistību arī abonētās preses izdevumu piegādei. Proti, pienākumu ekonomiski izdevīgākajā veidā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošināt preses piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā. Regulators ar padomes lēmumu uzlika par pienākumu "Latvijas pastam" līdz 27.septembrim iesniegt aprēķināto preses piegādes tarifu projektu.

Universālajā pasta pakalpojumā ietilpst iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences, pasta paku (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) sūtījumu pieņemšana un piegāde. No 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim šo pakalpojumu Latvijā sniedz "Latvijas pasts". Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas teritorijā vienādas iespējas saņemt universālo pasta pakalpojumu par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatots. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina SPRK.

Atbilstoši Pasta likumam, SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši universālā pasta pakalpojuma, kā arī pasta nozares normatīvu ievērošanu.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.