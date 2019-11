Nākamgad Baznīcu nakts norisināsies sestdienā

Baznīcu nakts rīkotāji - Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Latvijas Romas katoļu Baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs - ir vienojušies nākamo Baznīcu nakti organizēt sestdienā, nevis piektdienā, kā tas bija līdz šim, aģentūra LETA noskaidroja katoļu baznīcā.

Baznīcu nakts tradīcija Latvijā tiek īstenota jau sešu gadu garumā, tomēr pēc šā gada svētkiem vairāku draudžu brīvprātīgie un garīdznieki ierosināja Baznīcu nakts notikumam izvēlēties sestdienas, nevis piektdienas vakaru.

Katoļu baznīca uzskata, ka svētku atzīmēšana sestdienā pavērs papildu iespējas, jo, viņuprāt, draudžu brīvprātīgie varēs mierpilnāk sagatavot dievnamu notikumam, ņemot vērā, ka sestdiena lielajam vairumam cilvēku ir brīva no algotā darba pienākumiem, kā arī šāds norises laiks paver iespēju dievnamus atvērt jau dienas laikā.



Baznīcu nakts rīkotāji plāno aicināt draudzes, kuras piedalīsies notikumā, dievnamus sestdien, 30.maijā, atvērt jau no plkst.12. Ja izdotos par to vienoties, 30.maijs, diena pirms Vasarsvētkiem, kļūtu par dienu, lai cilvēkus aicinātu apmeklēt Latvijas lauku dievnamus, kuri citkārt nav atvērti, skaidro organizācijā.

Pieteikšanās Baznīcu naktij sāksies 2020.gada februārī. Tiks turpinātas draudžu koordinatoru un garīdznieku tikšanās novados, kā tās aizsākās šogad.

Baznīcā atzīmēja, ka svētku nakts komandas vadītāja no 2019.gada rudens ir ilggadējā Kurzemes novada koordinatore Baiba Špēra-Špora, savukārt līdzšinējais komandas vadītājs Jurģis Klotiņš turpmāk būs padomnieks notikuma satura jautājumos.