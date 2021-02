Mirušo skaits gada pirmajās divās nedēļās Latvijā pieaudzis par 42,8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

2021.gada pirmajā divās nedēļās, proti, laika periodā no 4. līdz 17.janvārim, Latvijā reģistrēts kopumā 1651 mirušais, kamēr 2020.gada pirmajā divās nedēļās, Latvijā tika reģistrēti 1156 mirušie, vēsta LETA.

Tostarp šogad pirmajās divās nedēļās mirušas 874 sievietes, kas ir par 39,8% vairāk nekā pērn pirmajās divās nedēļās, un 777 vīrieši, kas ir pieaugums par 46,3%.

Šogad pirmajā nedēļā Latvijā reģistrēti 836 mirušie pretstatā 573 mirušajiem 2020.gada pirmajā nedēļā, bet šā gada otrajā nedēļā reģistrēti 815 mirušie, kamēr pērn otrajā nedēļā tika reģistrēti 583 mirušie.

No šogad pirmajā nedēļā reģistrētajiem 836 mirušajiem 441 bijusi sieviete, bet 395 - vīrieši, savukārt otrajā nedēļā no 815 mirušajiem 433 bijušas sievietes, bet 382 - vīrieši.

No šogad pirmajās divās nedēļās reģistrētajiem mirušajiem 88,2% jeb 1456 bijuši iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem.

Tostarp 109 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, 152 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, 181 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, 232 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, 315 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, 262 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, bet 205 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci.

Dati arī liecina, ka visvairāk mirušo šogad pirmajās divās nedēļās reģistrēts Rīgas reģionā - 492, seko Latgales reģions - 358 mirušie. Vienlaikus Pierīgas reģionā šogad pirmajās divās nedēļās reģistrēti 233 mirušie, Zemgales reģionā - 223 mirušie, Kurzemes reģionā - 186, bet Vidzemes reģionā reģistrēti 157 mirušie.