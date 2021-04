Medicīnas iestādēs līdz šim noņemtas 15 ērces, tajā skaitā desmit Latvijas infektoloģijas centrā un vēl piecas citos stacionāros, aģentūrai LETA stāstīja Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC) galvenā ārste Baiba Rozentāle.

Viņa atzina, ka pirmajās siltajās dienās LIC cilvēki nav vērsušies pēc palīdzības, lai noņemtu ērces. Šogad pirmo ērci LIC Uzņemšanas nodaļā mediķi noņēma 28.martā. Savukārt pacients paša noņemto ērci izmeklēšanai pirmo reizi atnesa jau 4.martā. Līdz šim laboratoriski izmeklētas 17 ērces no kurām viena ir bijusi inficēta.

Rozentāle atgādināja, ka pēdējo sešu gadu laikā visvairāk inficēto ērču atklāts 2015.gadā, kad no 4188 pārbaudītajām ērcēm, slimas bija 213 jeb 5,1%. Savukārt vismazāk inficēto ērču atklāts 2018.gadā, kad no 4876 pārbaudītajām ērcēm inficētas bija vien 32 jeb 0,65% ērču. Pērn no pārbaudītajām ērcēm inficētas bija 2,14%.

Ērču encefalīta simptomi parasti parādās divu līdz četru nedēļu laikā pēc ērces koduma un tie izpaužas ar pēkšņu, augstu temperatūru, galvassāpēm, sliktu dūšu, vemšanu un nepatiku pret gaismu un skaņu.

Ja līdz ar simptomiem cilvēkam ir zināms fakts, ka bija piesūkusies ērce, tad jāmeklē ģimenes ārsta palīdzība un parasti pacients tiek stacionēts. Pastāv gadījumi, kad slimība aprobežojas ar pirmajiem simptomiem jeb drudža formu, kas ir pati vieglākā forma, taču, ja gripas simptomātika izzūd, bet pēc dažām dienām simptomi atjaunojas un pasliktinās, var attīstīties meningīts jeb iekaisuma process galvas smadzeņu apvalkos.

Savukārt, ja attīstās encefalīts, tas nozīmē, ka ir parādījies iekaisums galvas smadzenēs. Encefalīta gadījumā iekaisuma process var lokalizēties dažādu perēkļu veidā, kuri var būt tuvu dzīvībai svarīgiem orgāniem, līdz ar to var būt arī letāli gadījumi, skaidroja mediķe. Kad attīstās encefalīts, pacientam parādās apziņas traucējumi, ir grūti kontaktēties, var izveidoties ķermeņa vienas puses paralīze.

Veids, kā droši sevi pasargāt no ērču encefalīta ir vakcinācija, . Latvijā tiek izmantotas "Ticovax" un "Encipur" vakcīnas. Abas ir efektīvas, tīras un bez blaknēm, tomēr šīm vakcīnām atšķiras vakcinēšanas režīms un vecuma grupas, kurām tās izsniedz, skaidroja speciāliste.

Rozentāle ieteica, dodoties pastaigās dabā rūpīgi padomāt par apģērbu, lai, piemēram, piedurknes, bikšu gali būtu cieši piekļauti ādai, tādejādi ērcei samazinot iespēju nokļūt uz ādas. Arī atnākot no pastaigas, šo apģērbu vajag nolikt atsevišķi vai uzreiz izmazgāt.

Mediķe par efektīviem atzīst arī repelentus, ko var iegādāties aptiekās vai citās tirdzniecības vietās. Tos uzsmērējot vai izsmidzinot, var ērces atbaidīt. Tāpat viņa iesaka rūpēties arī par mājdzīvniekiem, uzliekot tiem speciālas siksnas.

Kā vēstīts, Latvijas reģionos, kas atzīti par ērču encefalīta endēmijas reģioniem, bērniem līdz 18 gadu vecumam vakcināciju pret ērču encefalītu apmaksā valsts.