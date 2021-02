Mazo klašu skolēniem skolā būs jāievēro divu metru distance

Pirmdien, 8. februārī, atsākoties mācībām klātienē, 1. un 2.klašu skolēniem būs jāievēro divu metru distance, trešdien preses konference uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa norādīja, ka mācoties klātienē jaunāko klašu skolēniem obligāti būs jāievēro divu metru distance, jālieto sejas aizsargmaska, rūpīgi un regulāri jāmazgā rokas, kā arī skolotājiem jānodrošina regulāra telpu vēdināšana, vēsta LETA.

Ņemot vērā, ka skolā atradīsies tikai 1. un 2.klašu skolēni, tad skolas administrācijai ir jāorganizē darbs tā, lai tiktu izmantotas iespējami vairākas un plašākas telpas, kur bērni var ievērot šo distanci, aicināja ministre.

Gan ministre, gan Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča lūdza vecākus jau šonedēļ ar bērniem pārrunāt, kādēļ sejas maskas ir nepieciešamas un kā tās pareizi lietot. Sociālajā medijā "YouTube" ir iespēja noklausīties "Masku dziesmu".

Juhņeviča uzsvēra, ka katrā skolā ir jāizvieto informatīvie materiāli par drošības pasākumu ievērošanu, proti, masku lietošanu, roku mazgāšanu vai dezinficēšanu divu metru distances ievērošanu, telpu vēdināšanu.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina, kur vien tas iespējams, uz skolu doties kājām, personīgajā transportlīdzeklī, vai ar skolas autobusu, ievērojot visus drošības pasākumus. IZM lūdz bērnus un vecākus izvairīties no pārvietošanās sabiedriskajā transportā.

Gadījumā, ja kāds bērns ir aizmirsis sejas masku mājās, skolai viņš ir jānodrošina ar to. Ja bērns kategoriski atsakās lietot sejas masku, viņš ir jāizolē atsevišķā telpā un jāsazinās ar bērna vecākiem par turpmāko rīcību. Ja arī vecāki uzstāj, ka bērns masku nelietos, tad viņiem ir jāraksta iesniegums par to, ka viņi nodrošina mācības ģimenē, sacīja Juhņeviča, uzsverot, ka bērns piedalīties mācību stundās bez maskas nevarēs.

Viņa atgādināja, ka 1.-6.klašu skolēnu vecākiem ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības nodrošināt mācības ģimenē, iesniegumā par to informējot skolu. Taču par mācībām ģimenē pilnu atbildību uzņemas vecāki, kas nozīmē, ka skolotājs skolēnu nodrošina ar nepieciešamo informāciju par mācību saturu, taču mācības ģimenē nenozīmē, ka tās ir attālinātas mācības. "Atbildība par bērna izglītošanu ir vecākiem, ja viņi ir izvēlējušies mācības ģimenē," uzsvēra IKVD vadītāja.

Šuplinska skaidroja, ka, atsākot klātienes mācības, netiks nodrošinātas pagarinātās dienas grupas pakalpojums, kuru vienlaikus saņem skolēni no vairākām klasēm. Tāpat arī interešu izglītības nodarbības ir pieļaujamas vien tajā gadījumā, ja tās vada tas pats skolotājs, kurš ar bērniem ir strādājis arī mācību stundās.

"Ja ir iespējams, tad nodarbībām ir jāizmanto ārtelpas, taču tās ir jāorganizē pirms došanās mājās, kad bērni jau ir saģērbušies, lai izvairītos no liekas bērnu satikšanās," ieteica ministre.

Šuplinska skaidroja, ka skolām ir piegādātas vismaz trīs vairākas reizes lietojamas maskas gan katram skolēnam, gan skolotājam un mēneša laikā to piegādi plānots pabeigt.

LETA jau vēstīja, ka gala lēmumu par klātienes mācībām 1.-2.klašu skolēniem valdība pieņems ceturtdien, 4.februārī.