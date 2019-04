LVM: Meža nozarei šis gads varētu būt grūts

Meža nozarei šis gads varētu būt grūts apaļkokmateriālu cenu krituma dēļ, aģentūrai LETA prognozēja valsts mežu apsaimniekotāja "Latvijas Valsts mežu" (LVM) Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

"Domāju, ka šis gads meža nozarei būs grūts. Gads ir sācies vēl pagājušā gada ļoti pozitīvajā tendencē, kad bija augstākas cenas. Taču pasaules tirgus tendences rāda, ka tam pīķim esam pāri un turpmāk nebūs viegli - būs atkal cenu kritums," sacīja Kotovičs.

Viņš skaidroja, ka tirgi patlaban ir pārtraukuši izaugsmi un ir atsevišķas vietas, kur šogad vērojama lejupvērsta cenu korekcija. "Kad būs nākošais pārdošanas etaps pēc mēneša vai pusotra, jutīsim to arī savās pārdošanas cenās," sprieda Kotovičs, norādot, ka pagaidām ir pāragri pateikt, cik liels kopumā tirgū būs cenu kritums un cik ilgi tas turpināsies.

Kotovičs pieļāva, ka iepriekš minēto faktoru dēļ visā Latvijā varētu samazināties arī mežizstrādes apmēri - par šādu soli varētu lemt privāto mežu īpašnieki. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka mežistrādes apmēri valsts mežos saglabāsies plānotajā apjomā, neatkarīgi no cenu izmaiņām. "Mums ir ilgtermiņa plāns un misija nodrošināt nozarei drošību, ka zināms koksnes daudzums no mums tirgū nāks neatkarīgi no tirgus situācijas," teica LVM Komunikācijas daļas vadītājs.

LETA jau ziņoja, ka saskaņā ar LVM šā gada sākumā pausto situācija apaļkokmateriālu tirgū Latvijā kopumā šogad būs lielā mērā atkarīga no Skandināvijas papīrrūpniecības pieprasījuma pēc izejvielām, un ekonomiskās attīstības gatavās produkcijas eksporta tirgos. Koksnes produkcijas pieprasījuma svārstības ietekmēs politiskie procesi.

Jau ziņots, ka 2017.gadā LVM apgrozījums bija 275,83 miljoni eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt kompānijas peļņa palielinājās par 28,8% un sasniedza 65,208 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Savukārt uzņēmuma 2018.gada auditētie rezultāti vēl nav publiskoti.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.