LVC: mainīgos laika apstākļos ceļi var apledot; aicina savlaicīgi aprīkot auto ar ziemas riepām

Atbilstoši meteorologu prognozēm, tuvākajā nedēļā atsevišķos reģionos naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz nullei un zem nulles. Tas nozīmē, ka rīta stundās atsevišķos posmos autoceļi var kļūt slideni, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem.

Iestājoties starpsezonai raksturīgiem laika apstākļiem un naktīs vietām temperatūrai pazeminoties zem nulles uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot vai darbojoties ar stūri un pedāļiem. Redzamību var apgrūtināt arī migla, portālu "Rekurzeme" informē VAS "Latvijas Valsts ceļi" Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.



Mainīgos laika apstākļos aicinām autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu. Autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti, bet ceļa virsmas stāvoklis var mainīties negaidīti un strauji. Īpaša piesardzība jāievēro rīta stundās, jo uz ceļiem, uz tiltiem, pie ūdenstilpnēm, ceļa pārvadiem un brauktuvēm, ko ieskauj meži, melnā ledus varbūtība pieaug.



Kopš 1. novembra valsts autoceļu tīklā ir sākusies ziemas uzturēšanas sezona, kuras laikā ceļu dienesti visu diennakti īpaši uzmanīgi seko līdzi laikapstākļiem un ceļa stāvoklim un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem veic pasākumus braukšanas apstākļu uzlabošanai: brauktuves tiek kaisītas ar pretslīdes materiāliem, rievotas vai tīrītas no sniega. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta arī preventīvā kaisīšana.



Lai arī autotransportam ar ziemas riepām obligāti ir jābūt aprīkotam no 1. decembra, tomēr, ņemot vērā nākamās nedēļas meteoroloģisko prognozi, aicinām to veikt jau iespējami drīz, negaidot likumā noteikto datumu. Par slideniem valsts autoceļu posmiem aicinām informēt VAS Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555. Saņemtā informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.



Aktuālā braukšanas apstākļu karte, kurā redzama arī ceļu uzturēšanas dienesta tehnika un braukšanas apstākļu raksturojums, kā arī informācija un fotoattēli no LVC meteostacijām, ir pieejama VAS Latvijas Valsts ceļi mājas lapā www.lvceli.lv, informācija par braukšanas apstākļiem ir pieejama arī aplikācijā Waze.