LIVA vadītājs: Jaunā skolēnu testēšanas kārtība noņems milzu slodzi no skolas vadības un laboratorijām

Jaunā skolēnu Covid-19 testu veikšanas kārtība noņems milzu slodzi gan no skolas vadības, gan laboratorijām, paredz Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) valdes priekšsēdētājs Rūdolfs Kalvāns.

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņš atzina, ka testēšanas algoritms tika pārskatīts, ņemot vērā sociālo partneru, tai skaitā LIVA, iesniegtos priekšlikumus. Rezultātā esot rasts kompromiss, vēsta LETA.

"Jau pat vakar ap plkst.13 kopā ar abām ministrijām un citiem sociālajiem partneriem mēs diezgan precīzi vienojāmies par tālākajām darbībām, tai skaitā grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumos Nr.360, kas jau tuvākajā laikā tiks skatīts valdībā," informēja Kalvāns.

Pēc viņa teiktā, dažas laboratorijas jau ir sākušas skolēnu testēšanas divu nedēļu cikla aprobāciju un domājams, ka no 1.oktobra pāreja uz jauno kārtību būs notikusi pilnībā.

Kalvāns uzsvēra, ka jaunā testēšanas kārtība paredz vienu klasi testēt kā vienotu grupu, kas došot iespēju operatīvāk veikt atkārtotu testēšanu gadījumā, ja kāds no paņemtajiem paraugiem izrādīsies pozitīvs.

"Šis algoritms noņems milzīgu slodzi gan no skolu vadības, gan arī, protams, no laboratorijām, un ar šo mēs ceram, ka arī kolēģi no "MFD" laboratorijas beidzot nostāsies uz visām sliedēm un iedarbinās savu vilcienu," izteicās LIVA vadītājs.

Kā ziņots, šodien Ministru kabinets spriedīs par skolu testēšanās regularitātes maiņu, kas paredz turpmāk skolēnu testēšanos veikt reizi divās nedēļās, nevis reizi nedēļā kā tas bija iepriekš.

Veselības ministrija (VM) informēja, ja pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits sabiedrībā būtiski palielināsies, testēšanas regularitāte skolās atkal varētu tikt pārskatīta.

Pēc VM sniegtajiem datiem, pirmās testēšanas nedēļas ļāvušas sākt klātienes mācības un novērst plašus uzliesmojumus 215 izglītības iestādēs un objektīvāk novērtēt Covid-19 izplatību Latvijas pašvaldībās. Vairāk nekā 200 000 skolēnu un skolu darbinieku testēšana esot bijis izaicinājums izglītības iestādēm, bērniem un viņu vecākiem, kā arī pārbaudījums laboratorijām.

Lai testēšanas process būtu visām iesaistītajām pusēm ērtāks un rezultāti operatīvāki, plānots skolās pakāpeniski ieviest jaunu testēšanas metodi, kas paredz vienu klasi testēt kā vienotu grupu, nevis kā šobrīd kā vairāku paraugu grupu. Ja klases vienotajā paraugā konstatēs infekciju, tikai tad skolēnus testēs atsevišķi.

Šāda kārtība atvieglotu gan laboratoriju un izglītības iestāžu darbu, gan arī samazinātu izmaksas par izmeklējumu veikšanu. Tieši laboratoriju pārslodze līdz šim izskanēja kā viens no iemesliem, kāpēc meklēt jaunus testēšanas algoritmus.

Lai novērstu apgrūtinājumu skolēniem apmeklēt interešu izglītības nodarbības ārpus skolas, panākta vienošanās precizēt Ministru kabineta noteikumus, paredzot, ka situācijās, kad laboratorija kādu iemeslu dēļ nav bērna vecākam vai bērnam nosūtījusi individuālu atbildi par testa rezultātu, skolēns var piedalīties interešu izglītības nodarbībās, uzrādot atbildi no skolas par saņemto kopējo klases vai skolas negatīvo Covid-19 izmeklējuma rezultātu.

Savukārt izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) informēja, ka, izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī, iespējams, ministri vēlāk atkal domās par biežāku testēšanu skolās, proti, ja būs nepieciešams, testēšanu palielinās no reizes divās nedēļās uz reizi desmit dienās, pēc tam - uz reizi septiņās dienās, bet, ja epidemioloģiskie apstākļi pasliktināsies nopietnā līmenī - testēšanos varētu rīkot vairākas reizes nedēļā.

Izglītības un zinātnes ministre ir pārliecināta, ka, samazinot testēšanas apjomus par divām reizēm, atrisināsies analīžu rezultātu piegādāšanas problēmas. Testēšana skolās visiem būs vienāda un turpinās testēt visas nevakcinētās personas, kas dodas uz skolu.

Jaunā testēšanās kārtība stāsies spēkā pēc valdības lēmuma.