Linkaits: Reģionālajos maršrutos jaunie pasažieru pārvadātāji darbu varētu sākt nākamā gada jūnijā

Reģionālajos autobusu maršrutos jaunie pasažieru pārvadātāji darbu varētu sākt nākamā gada jūnijā, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" prognozēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), vēsta LETA.

"Mēs ceram, ka nākamā gada jūnijs varētu būt tas laiks, kad jaunie pārvadātāji varētu sākt savu darbu Latvijā," sacīja ministrs.

Viņš norādīja, ka šobrīd ir skaidrība par turpmāko sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos maršrutos pirmajās piecās lotēs, kurās konkursa rezultāti nav pārsūdzēti, tostarp ir skaidrība par pakalpojuma nodrošinātājiem Liepājas reģionā, Kuldīgas reģionā, Daugavpils reģionā, Bauskas reģionā un Pierīgā.

Vienlaikus Linkaits arī pieļāva, ka attiecībā uz pārējām lotēm, ņemot vērā pārsūdzības, varētu sekot arī jauni konkursi.

Jau vēstīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas 11 sūdzības konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada.

Tostarp trīs sūdzības iesniegusi AS "Cata", divas sūdzības iesniegusi SIA "Tukuma auto", vienu - SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks", vienu - SIA "Norma-A", vienu - SIA "Ventspils reiss", vienu - SIA "Jēkabpils autobusu parks", vienu - SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autobuss", kā arī vienu sūdzību iesniegusi SIA "VTU Valmiera". Sūdzību izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Maijā konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada tika izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" uzvarēja AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" -· SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un UAB "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Ņemot vērā, ka četrās daļās - "Cēsis", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", "Limbaži, Sigulda" un "Ogre, Aizkraukle" - visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās kopumā tika saņemti 40 piedāvājumi, kurus iesniedza 15 pretendenti.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis satiksmes ministram skaidrot reģionālo pārvadājumu konkursu.