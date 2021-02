Linardu Tiļugu virza uz Dienvidkurzemes novada mēra amatu

Nacionālās apvienības Dienvidkurzemes novada mēra amata kandidāts būs Aizputes novada domes deputāts Linards Tiļugs.

Starp jaunā novada saraksta līderiem būs arī Grobiņas novada domes deputāts Armands Jēkabsons, Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, kā arī Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, informē partija.

“Dienvidkurzemes kandidātu sarakstā esam pulcējuši gan Aizputes un Priekules mērus un pieredzējušus deputātus, gan jaunus uzņēmējus, zemniekus un izglītības nozares darbiniekus," - komentē NA virzītais mēra kandidāts Linards Tiļugs.

L. Tiļugs norāda, ka viena no galvenajām prioritātēm būs vienmērīga attīstība visā Dienvidkurzemes novadā - no Pāvilostas līdz Rucavai, no Grobiņas līdz Vaiņodei - tāpēc arī NA sarakstā būs cienīgi pārstāvēti visi astoņi esošie novadi.

Starp NA jaunpienācējiem jāmin Vērgales pamatskolas direktoru Gintu Juriku, Durbes novada jauno uzņēmēju Kristapu Strungu, Nīcas Komunālās pārvaldes vadītāju Aigaru Veisu un Vaiņodes novada domes deputātu Zigmundu Micku.