Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 53 cilvēki, Igaunijā - 23

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 53 cilvēkiem, savukārt Igaunijā - 23.

Kā informē Lietuvas Nacionālais sabiedrības veselības centrs (NVSC), Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu valstī konstatēta kopumā 3296 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 2070 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī veikta 5105 analīzes, bet pavisam Lietuvā veiktas 692 223 analīzes, vēsta LETA.

13 gadījumi atklāti Kauņā, 12 - Šauļos, pa deviņiem - Viļņā un Panevēžā, seši - Klaipēdā, divi - Tauraģē, pa vienam - Marijampolē un Alītā. Piecos gadījumos vīruss ievests no ārzemēm - Viļņā apstiprināta inficēšanās divām personām, kas iebraukušas no Ukrainas, vēl divas iebraukušas no Baltkrievijas. Šauļos viens inficētais atgriezies no Spānijas.

Vīrusa izraisītā slimība Covid-19 Lietuvā prasījusi 86 cilvēku dzīvības, bet vēl 13 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Aizvadītajā diennaktī nāves gadījumi nav reģistrēti.

Pēc NVSC datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 11.septembrī Lietuvā ir 16,4.

Igaunijas Veselības departaments informē, ka apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2655, bet 14 cilvēki ārstējas slimnīcā.

17 inficēšanās gadījumi apstiprināti Harju apriņķī, kas ietver arī Tallinu, pieci Austrumviru apriņķī un viens Jegevas apriņķī.

Pagājušajā diennaktī veiktas 2197 analīzes, bet pavisam Igaunijā veiktas 169 899 analīzes.

Nāves gadījumi no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā šī slimība prasījusi 64 cilvēku dzīvības.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 12.septembrī Igaunijā ir 21,97.