Līdz šim skolēnu vidū atklātie Covid-19 gadījumi saistīti ar 77 izglītības iestādēm

Līdz šim skolēnu vidū atklātie Covid-19 gadījumi ir saistīti kopumā ar 77 izglītības iestādēm, liecina Veselības ministrijas (VM) apkopotā informācija par izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātiem no 28.augusta līdz 12.septembrim.

Kopumā skrīninga rezultātā atklāti 744 Covid-19 gadījumi, no tiem 676 jeb 91% - tieši bērniem vecumā no sešiem līdz 19 gadiem. Taču kopumā šajā laika posmā Covid-19 atklāts 1630 skolas vecuma bērniem, līdz ar to skrīninga rezultātā atklāts 41% gadījumu, vēsta LETA.

Covid-19 gadījumi izglītojamo vidū ir saistīti ar 77 izglītības iestādēm 41 administratīvajā teritorijā. Tostarp 13 administratīvajās teritorijās skrīningā atklātie gadījumi bija puse un vairāk no visiem Covid-19 gadījumiem, kas atklāti skolas vecuma bērniem.

VM informācija liecina, ka 60% no visiem Covid-19 gadījumiem izglītojamo vidū bija simptomātiski.