Laika posmā no 19.jūnija līdz 25.jūnijam Covid-19 testi tiek veikti visiem uzņemšanas nodaļu pacientiem, izņemot bērnus, aģentūrai LETA pavēstīja Veselības ministrijas komunikāciju speciāliste Anna Strapcāne.

Vienlaikus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) joprojām uzrunā visus sociālās aprūpes centrus. Testēšanu NMPD pārsvarā veic vietās, kur iepriekš bijis kāds saslimšanas gadījumus vai kur ir aizdomas par inficēšanās iespējamību, kā arī aprūpes namos, kuri izrāda interesi, vēsta LETA.

Testēšana tiek veikta arī patversmēs, pēc Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu ieteikumiem.

Ministrijas pārstāve skaidroja, ka testēšanas paplašināšanai mērķis nav noturēt konkrētu testēšanas apjomu, bet nodrošināt to, ka testēšana ir plaši pieejama un būtu iespējams pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanās gadījumus un to izraisītus uzliesmojumus, kas īpaši svarīgi ir attiecībā uz sociālās aprūpes centriem.

Slimnīcu uzņemšanas nodaļās testēšana tiek veikta periodiski. Vienlaikus ir plašs pacientu loks, kuriem testi tiek veikti ārstniecības iestādēs. Testēti tiek visi uzņemšanas nodaļā hospitalizētie pacienti ar pneimoniju, bez noteiktas dzīvesvietas vai ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem.

Covid-19 analīzes tiek veiktas arī hospitalizētajiem pacientiem ar smagu akūtu respiratoru infekciju bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes. Šo pacientu vidū ir tie, kuriem ir nepieciešama intensīvā terapija un pacienti ar neskaidras etioloģijas abpusēju pneimoniju.

Tiek testēti arī hospitalizētie pacienti ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem, ja inficēšanās notikusi stacionārā.

Tāpat ārstniecības iestādēs analīzes tiek veiktas personām ar neskaidras izcelsmes drudzi, grūtniecēm un dzemdētājām ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem, personām, kam nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija, kā arī citos gadījumos atbilstoši ārsta lēmumam.

Kā vēstīts, beidzoties ārkārtējai situācijai, līdz gada beigām tiks nodrošināta Covid-19 testēšana, tostarp nosakot, ka no 10. līdz 30.jūnijam valsts apmaksātu testu var saņemt ikviens pat bez saslimšanas simptomiem.

Kā aģentūru LETA informēja Strapcāne, tāpat kā līdz šim plašs personu loks varēs saņemt valsts apmaksātus Covid-19 testus līdz pat gada beigām ierastajā kārtībā.

Lai pieteiktos Covid-19 analīžu veikšanai ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, bet sestdienās laikā no plkst.9 līdz 15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.