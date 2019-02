Latvijas vīndari izveidojuši ceļvedi tūrei pa Latvijas vīna darītavām

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība (LVVB) sadarbībā ar 12 Latvijas vīna darītavām ir izveidojusi mājaslapu, kura kalpos kā ceļvedis tūrei pa Latvijas vīna darītavām, aģentūru LETA informēja biedrībā.

Biedrība ir izveidojusi mājaslapu latvijasvinature.lv, sadarbojoties ar 12 Latvijas vīna darītavām - "Evi&Jo" ("Durbes veltes"), "Aizputes vīna darītavu", zemnieku saimniecību "Smilškalni" (zīmols "Smilškalni"), "Mazburkām" no Tukuma, "Tēviņi" ("Tēviņu Mājas vīns"), "Tērvetes veltēm", individuālo komersantu "Cremon 6" ("Muižas Vīns"), "Zilver" vīndarītavu (zemnieku saimniecība "Pīlādži"), "Jokas developments" no Limbažiem, "Līgatnes vīna darītavu", "Bauņu sētu" no Naukšēniem un "Aiviekstes klēti" no Lubānas.

Mājaslapas apmeklētāji var iepazīties ar ikvienas no šīm vīna darītavām stāstu un detalizēti izpētīt to piedāvāto produkciju, kā arī uzzināt, kā turp nokļūt un pieteikt degustāciju. Tāpat mājaslapa sniedz informāciju par vīna darītavas reģionā esošajām nakšņošanas iespējām un interesantākajiem apskates objektiem.

Attiecīgā interneta vietne ir pieejama piecās valodās - latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu, vācu un krievu. Tāpat tā ir pārskatāma arī viedierīcēs, speciāli tai izstrādātajā mobilajā lietotnē, kas ikvienam interesentam lejupielādei pieejama bez maksas. Ar šīs lietotnes starpniecību ceļotāji var sazināties ar tuvumā esošo vīna darītavu un uzzināt ērtāko turp nokļūšanas veidu.

Mājaslapa - latvijasvinature.lv - ir daļa no pērn uzsāktā Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta "Latvijas vīna tūrisma attīstība" daļa, kura tika prezentēta ikgadējā Latvijas vīndaru skatē - "Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018", kā arī nesen notikušajās tūrisma izstādēs "Adventure2019" un "Balttour 2019".