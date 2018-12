"Latvijas valsts ceļi" brīdina par apgrūtinošiem braukšanas apstākļiem uz ceļiem

Lai arī valsts galveno autoceļu apstrāde ar pretapledojuma materiāliem un tīrīšana piektdien ir veikta vairākkārt, pēcpusdienā braukšanas apstākļi uz valsts autoceļiem daudzviet saglabājas apgrūtinoši, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" Komunikāciju daļā.

Autoceļu tīrīšanas darbi piektdienas rītā sākās ap plkst.3, bet plkst.14 darbus uz valsts autoceļiem turpināja 106 ziemas dienesta tehnikas vienības, no kurām vairāk nekā 80 ir kaisītāji.

Atbilstoši prognozēm dienas otrā pusē nokrišņi turpināsies un ir gaidāms sniegs, slapjš sniegs, kā arī sasalstošs lietus, kas var radīt tā saucamo "melno ledu", kas ir īpaši bīstams, jo grūti pamanāms.

Apgrūtināta braukšana ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Tūjai, uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Siguldas šosejas (A2) no Rīgas līdz Raunai, uz Rīgas apvedceļa no Baltezera līdz Saulkalnei (A4), uz Daugavpils šosejas (A6) visā garumā, uz Bauskas šosejas (A7) visā garumā, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Lietuvai, uz Liepājas šosejas (A9) no Tīreļiem līdz Grobiņai un uz Ventspils šosejas (A10) no Jūrmalas līdz Strazdei.

Sniegoti un slideni ir arī reģionālie un vietējie autoceļi.

"Latvijas valsts ceļi" aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un ieplānot papildu laiku ceļā, kā arī izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.

Tāpat "Latvijas valsts ceļi" aicina informēt par apledojumu un sniegotiem valsts ceļiem, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555. Informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem.