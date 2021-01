"Latvijas valsts ceļi" atsaka gājēju pārejas izbūvi uz Liepājas šosejas Tīreļos

Valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) neplāno būvēt gājēju pāreju Tīreļu ciemā uz Liepājas šosejas pie degvielas uzpildes stacijas (DUS) "Astarte nafta", pausts uzņēmumā atbildes vēstulē uz iedzīvotāju un Jelgavas novada pašvaldības lūgumu par objekta izveidi.

Saskaņā ar LVC sniegto informāciju, gājēju pāreju ierīkošanu valstī nosaka standarts "LVS 190-10. Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi". Atsaucoties uz šo standartu, lai ierīkotu jaunu gājēju pāreju, minimālajam gājēju pārejas lietotāju skaitam būtu jāsasniedz vismaz 50 gājējus stundā. Ja tas izpildītos, tad Tīreļu ciemā būtu atļauts ierīkot tikai ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju vai arī gājējiem autoceļa šķērsošana būtu jānodrošina divos līmeņos. Turklāt svarīgi, ka pāreja tiktu noslogota pastāvīgi, nevis epizodiski, vēsta LETA.

Lai lemtu par pārejas nepieciešamību, LVC vairākkārt veica vietas apsekošanu un gājēju skaitīšanu uz autoceļa A9 pretim DUS. Viena no apsekošanām veikta 5.janvāra rītā no plkst.7.30 līdz 10. Otra apsekošana notika 7.janvāra pēcpusdienā no plkst.13.30 līdz 16.30.

Pēc LVC sniegtās informācijas, abās reizēs gājēju skaits ir bijis ļoti neliels. 5.janvāra rītā uz autoceļa konstatēti trīs brauktuvi šķērsojoši gājēji pretim degvielas uzpildes stacijai, kā arī divi gājēji un viens velosipēdists pretim Ceriņu ielas pieslēgumam, kas atrodas apmēram 60 metrus no degvielas uzpildes stacijas Rīgas virzienā. Savukārt 7.janvāra pēcpusdienā fiksēti četri gājēji un divi velosipēdisti, kuri šķērsoja ceļu pretim "Astarte nafta", un četri gājēji un viens velosipēdists pretim Ceriņu ielas pieslēgumam.

"Redzams, ka autoceļu šķērsojošo cilvēku skaits ir pārāk mazs un tas neatbilst standarta LVS 190-10 noteiktajiem minimālajiem kritērijiem gājēju pārejas ierīkošanai. Turklāt dabā varēja novērot, ka brauktuve tiek šķērsota dažādās vietās un gājēju plūsma nekoncentrējās vienā vietā, kā tam vajadzētu būt saskaņā ar gājēju pāreju ierīkošanas principiem," skaidroja LVC pārstāvis Aigars Puķītis.

Viņš arī norādīja, ka nevienā no minētajām vietām gājējiem neradās nekādas grūtības ar autoceļa šķērsošanu, jo satiksmes plūsma nav tik liela, lai, pagaidot dažas sekundes, nevarētu atrast brīvu un drošu brīdi brauktuves šķērsošanai. Arī sistemātiska atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana no autovadītāju puses netika novērota, būtisku redzamības ierobežojumu apskatāmajā posmā nav, un šī vieta nav ierindota "Melno punktu" sarakstā.

LVC atbildes vēstulē arī norāda, ka pašlaik, kad noteikti daudzi ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatību, šie dati var neatspoguļot patieso ainu, taču maz ticams, ka normālos apstākļos gājēju plūsma sasniegtu nepieciešamo daudzumu gājēju pārejas ierīkošanai.

Jau ziņots, ka vairāki simti iedzīvotāju prasa izveidot gājēju pāreju uz Liepājas šosejas Tīreļos, Valgundes pagastā.

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi 307 iedzīvotāju parakstītu iesniegumu ar lūgumu uzlabot satiksmes drošību Valgundes pagastā esošajā krustojumā pie degvielas uzpildes stacijas "Astarte nafta" šosejas Rīga - Liepāja 24.kilometrā. Cilvēki sūdzas, ka konkrētais krustojums ilgstoši apdraud viņu drošību, jo tajā nav uzstādīta gājēju pāreja. Lai nokļūtu uz veikalu, kas atrodas uzpildes degvielas stacijas teritorijā, pagasta bibliotēku, dienas centru, Kalnciema kapiem vai autobusa pieturu, iedzīvotāji ik dienu spiesti šķērsot Liepājas šoseju intensīvas auto satiksmes apstākļos.

Valgundes un Kalnciema pagasta iedzīvotāji savā iesniegumā arī norāda, ka auto vadītāji nereti brauc ar lielāku ātrumu, nekā šajā vietā ir atļauts. Auto satiksme uz Liepājas šosejas ir gana liela, bet situāciju vēl pasliktinot mašīnu plūsma no Jelgavas vai izbraucošās mašīnas no degvielas uzpildes stacijas.

Ņemot vērā, ka gājēju pāreju ierīkošana uz valsts autoceļiem nav pašvaldības kompetencē, pašvaldība ar attiecīgu ierosinājumu vērsusies pie LVC ar lūgumu rast risinājumu iespējai iedzīvotājiem droši šķērsot minēto ceļu.