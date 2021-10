Latvijas labākie kasieri – no Grobiņas, Liepājas un Rīgas

Ceturtdien, 14. oktobrī, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika piektais Latvijas kasieru čempionāts, kurā piedalījās un par Ivara Strautiņa vārdā nosaukto balvu, ka arī par Latvijas labāka kasiera titulu sacentās komandas no dažādam Latvijas pilsētām. Čempionāta organizatori – Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar AS “LPB”, portālu "ReKurZeme" informē Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA).

“Čempionāta mērķis – paaugstināt kasieru kvalifikāciju, sekmēt pircēju apkalpošanas kultūru, celt tirdzniecības darbinieka prestižu, popularizēt labākos tirdzniecības uzņēmumus. LTA ir pārliecināta, ka ceļot darbinieku prestižu tiek popularizēts arī pats uzņēmums, kā arī spēku izmēģināšana šāda veida konkursā attīsta uzņēmuma mikrovidi un patriotismu”, - norada Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

Čempionāta dalībnieki – tirdzniecības uzņēmuma pārdevēju, pārdevēju-kasieru un kasieru komandas 3 dalībnieku sastāvā dienas garumā demonstrēja prasmes un zināšanas, kuras vērtēja kompetenta žūrija.

Čempionāta dalībnieki sacentās 5 konkursos: apsveikums (stāsts par uzņēmumu un komandu); pirkuma reģistrācija (preču apstrādes ātrums un kvalitāte, strādājot ar kases sistēmu), kontakts ar pircēju (dialogs par neikdienišķām, kuriozām, konflikta situācijām, kas sastopamas kasieru darbā); naudas skaitīšana (naudas apstrādes ātrums); likumdošanas pārzināšana (tests likumdošanā par patērētāju tiesībām; preču kustības uzskaiti; darba un epidemioloģisko drošību).

Pirmo vietu kopvērtējumā ieguva Viktorija Kļušina no kompānijas Saniteks (veikali Cash&Carry, Rīga) , otro - Annija Veinberga (veikals TOP!, Liepāja), bet trešo - Henisa Veidemane (veikals TOP!, Grobiņa), bet kā apbalvošanas ceremonijā atzīmēja Latvijas Tirgotāju asociācijas līdzpriekšsēdētājs Dainis Domiņš, “uzvarētājas šodien bija visas”, jo katra dalībniece paradīja, kas savas spējas tika pie diploma un daudzas - arī pie naudas balvām.

Čempionāta uzvarētājiem izmaksātas naudas prēmijas no Ivara Strautiņa vārdā nosaukta speciāla balvu fonda – 50-300 eiro apmērā, atkarībā no iegūtas vietas.

“Viss bija noorganizēts ļoti labi, protams, būtu vēl interesantāk ja piedalītos vairāk komandu, bet kopumā gan dalībnieku, gan organizatori bija uzdevumu augstumos”, -noradīja Māris Stepulāns no uzņēmuma CHD, kurš nodrošināja kases aparātus vienam no atraktīvākiem čempionāta konkursiem, kurā kasieri apkalpoja pircējus, to lomā šoreiz iejutās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi.

“Dalībnieku līmenis bija ļoti augsts, kasieres demonstrēja savas profesionālas zināšanas arī likumdošanas jautājumos, gan darbā ar kases aparātu, gan darbā ar skaidru naudu”, - teica Dana Baltuseviča, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma direktores vietniece mācību procesa organizācijas jomā.

Nākamais, sestais Latvijas kasieru čempionāts, notiks 2022. gadā maijā un norisināsies divas dienas – pirmajā dienā sacentīsies uzņēmumu pārstāvji, bet otrajā - profesionālo mācību iestāžu audzēkņi.