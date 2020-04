Latvijas iedzīvotāji nodrošinās ar maizes krājumiem ilgākam laikam nekā pirms ārkārtējās situācijas

Latvijas iedzīvotāji uz veikaliem dodas retāk un nodrošinās ar maizes krājumiem ilgākam laikam nekā bija raduši pirms ārkārtējās situācijas, aģentūrai LETA pauda "Fazer Bakery Baltic", kurā apvienots "Fazer" maizes bizness Baltijā, vadītājs Klāvs Bērziņš.

Viņš atgādināja, ka 2020.gada sākumā raksturīgā pārmaiņa pircēju patēriņa paradumos bija tā, ka arvien vairāk pircēju izvēlējās maizi ar pievienoto vērtību - gardu garšas ziņā, pagatavotu no augstākās kvalitātes sastāvdaļām un ar organismam nepieciešamajām uzturvielām. Bija novērojama arī uzkodu kategorijas izaugsme. Taču līdz ar Covid-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, daudzi biznesi Latvijā saskārās ar negaidītām izmaiņām, to starpā arī maizes tirgus kā viena no būtiskākajām pārtikas kategorijām.

Pēc Bērziņa teiktā, pirmajās ārkārtas stāvokļa nedēļās maizes kategorijā bija vērojams pieprasījuma pieaugums, jo Latvijas iedzīvotāji steidza veidot pārtikas iekrājumus. Patlaban situācija ir normalizējusies un maizes patēriņš ir palicis nemainīgs. Taču līdz ar esošo situāciju ir mainījušies pārtikas kopumā, tostarp arī maizes iegādes paradumi - pircēji uz veikalu dodas retāk, nodrošinot maizes krājumus ilgākam laikam, nekā bija ierasts pirms tam.

Viņš atzina, ka pircēju paradumu maiņa ir būtiskākais faktors, kas šobrīd ietekmē maizes ražošanas tirgu. "Ir mainījies ne vien veids, cik bieži patērētājs veic pirkumus, bet ir arī mainījušās platformas, kurās šie pirkumi tiek veikti. Līdz ar esošo situāciju pircēji arvien aktīvāk izmanto iespēju preces pirkt un pasūtīt tiešsaistē," viņš pastāstīja.

Pēc Bērziņa teiktā, maizes ražotājiem jāpielāgojas jaunajiem pirkšanas paradumiem un jāturpina piedāvāt patērētājam maizi, nezaudējot tās kvalitāti un labās īpašības - jāpiegādā patērētājam garda un svaiga maize. ""Fazer", kā atbildīgs uzņēmums, kura mērķis ir nodrošināt labākās kvalitātes produktus, nepārtraukti seko līdzi procesu pilnveidošanai, lai apmierinātu patērētāju prasības," viņš sacīja.

Komentējot vispārējās tendences maizes tirgū, viņš prognozēja, ka šogad tirgū vērojamais pieprasījums pēc produktiem ar pievienoto vērtību arvien palielināsies. Tādēļ palielināsies pieprasījums arī tādās kategorijās, kā piemēram, ar rokām darināta maize jeb "artisan" kategorijā, veselīgo uzkodu katergorijā, kā arī porciju maizes un tostermaizes kategorijās.

Jau vēstīts, ka "Fazer Latvija" 2018.gadā strādāja ar 25,359 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka vairākkārt - līdz 183 743 eiro. Kompānijas 2019.gada finanšu dati vēl nav publiskoti.

"Fazer Latvija" ir reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 17,183 miljoni eiro. "Fazer Latvija" vienīgais īpašnieks ir Somijas kompānija "Fazer Bakeries", kas ir viens no "Fazer group" uzņēmumiem.