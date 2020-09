Latvijas ābolu sidrs – mūsu īpašais dzēriens – vērts iepazīt un lepoties!

“Sidra ceļš” ir īpašais šī rudens tūrisma piedāvājums, lai apceļotu Latviju ābolu laikā. Iznākusi jauna ceļojumu karte un sidra stāsta brošūra „Sidra ceļš”, kas aicina ciemos pie sidrdariem, kuri gatavo sidru no Latvijas āboliem un stāsta viesiem par daudzveidīgo sidra pasauli – pašu iekoptajiem sidra ābeļu dārziem, sidra stiliem, sidra baudīšanas tradīcijām un sidra gatavošanas niansēm. “Sidra ceļš” aicina arī iegriezties kafejnīcās un restorānos (kopā kartē - 78 vietas), kur var iepazīt sidra saderību ar dažādiem ēdieniem, informē Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele.

Kas ir īsts ābolu sidrs, kāda ir sidra vēsture pasaulē un Latvijā, kā tas top, kā to baudīt, un kā tas atšķiras no lētās un no koncentrāta ražotās masu produkcijas, ko visbiežāk redzam veikalu plauktos un esam pieraduši arī saukt par sidru? Kur doties, lai iepazītu aromātisko Latvijas ābolu sidru, lasāms “Sidra ceļa” vietnē www.celotajs.lv/sidracels.

Sidra ceļa iniciatīva

Iniciatīva Sidra ceļa veidošanai Latvijā radusies “Lauku ceļotājam” un sidra darītājiem – savas lietas entuziastiem - Abavas ģimenes vīndarītavai, sidra darītavai “Abuls”, Mr. Plūme sidra darītavai, Naukšēnu vīna darītavai, Tālavas sidram un Turklanes muižas darītavai, kas apvienojušies kopīgā projektā, lai izveidotu un popularizētu sidra stāstu kā jaunu, nacionālās identitātes tūrisma piedāvājumu. Pateicoties viņu radošajam garam un aizrautībai, sidrs kļūst par Latvijas atpazīstamības zīmi – ražots no vietējiem āboliem. Eiropā un Skandināvijā sidri šobrīd ir modes tendence, jo tie ar savu dzirkstīgumu ļauj baudīt svētku sajūtu, būdami vieglāki, ar mazāku alkohola saturu, nekā vīns vai prosecco tipa dzērieni. Latvijas un Baltijas āboliem ir īpašs aromāts, kas radies, pateicoties mūsu klimatam, augsnes īpatnībām un citiem apstākļiem, kas mūsu sidrus padara atšķirīgus un ļauj tiem gūt balvas arī starptautiskos konkursos.

Šobrīd ir īstais laiks arī mūsu ābolu svētkiem, talkām un īstā sidra suminājumam konkursos un festivālos:

Ābolu svētki - Abavas vīna darītavai 10!

Jau šajā sestdienā, 12. septembrī viens no “Sidra ceļa” aizsācējiem – Abavas vīna darītava svin dibināšanas desmitgadi, atzīmējot to ar krāšņiem un sirsnīgiem svētkiem visai ģimenei.

Ārlavciemā, vīna darītavas ābeļdārzā notiks īsta ballīte visas dienas garumā - Dziļi violets un Jazzwine rūpēsies par ritma un skaņas radīšanu. Paralēli - iedvesmojošas lekcijas par āboliem un to audzēšanu, radoši un garšīgi pārsteigumi no Laura Aleksejeva, sarunas ar ABAVAS saimniekiem, dažādi muzikāli priekšnesumi un, protams, ABAVAS produktu degustācijas dienas garumā un speciālas atlaides vīnadarītavas veikalā. Un dārzs būs pilns ar sulīgiem āboliem.

Lai ievērotu valstī noteiktos drošības pasākumus par iespēju apsēsties pasākuma laikā jārūpējas pašiem, līdzi ņemot saliekamo krēslu, pledu vai citu sēžamo. Ieeja Ābolsvētkos ir bez maksas.

Sīkāka informācija https://www.abavas.lv/.

Konkurss Baltic Cider Awards

Rudens izskaņā pirmo reiz vēsturē notiks konkurss Baltic Cider Awards jeb Baltijas sidru konkurss http://www.balticcider.com/, kur starptautiska žūrija noteiks labākos Baltijas reģionā radītos sidrus (pieteikti 56 sidri), lai īpašā parādē 14. novembrī plašākai sabiedrībai uzvarētājus prezentētu festivāla Riga Wine & Champagne ietvaros.