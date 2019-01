Latvijā sākusies gripas epidēmija

Pagājušajā nedēļā Valmierā gripas pacientu skaits sasniedzis epidēmijas slieksni, tāpēc no 15.janvāra Latvijā tiek izziņots gripas epidēmijas sākums, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

SPKC Monitoringa dati liecina, ka šī gada otrajā nedēļā vienā no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām - Valmierā - reģistrēti 163,6 gripas saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, proti, pārsniegts gripas epidēmijas slieksnis, kas ir 100 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Šī gada otrajā nedēļā Rīgā reģistrēti 78,6 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, Jelgavā - 57,7, Ventspilī - 45, Jūrmalā - 35,3, Daugavpilī - 22,8 un Liepājā - 13,1 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Vidēji Latvijā gripas intensitāte sasniegusi 52,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem.

Par pagājušajā nedēļā stacionētiem pacientiem ar gripu ziņoja Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils un Jēkabpils slimnīcas, kurās hospitalizēti 113 pacienti, no tiem 33 pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Kopš gripas sezonas sākuma kopumā ziņots par 428 hospitalizētiem pacientiem, no tiem 72 gripas izraisītas pneimonijas gadījumos.

Kā norāda SPKC, vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki un cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija, uzsver speciālisti. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus - līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsver SPKC speciālisti, piebilstot, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ieteicams būt vakcinētiem, lai aizsargātu savus pacientus un sevi.

SPKC epidemiologi atgādina - lai novērstu vīrusu izplatīšanos, ja cilvēkam ir gripa vai gripai līdzīga saslimšana, šķaudot vai klepojot jāizmanto salvetes un pēc tam jānomazgā rokas. Epidemiologi aicina saslimšanas gadījumā palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Tikmēr Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, ja reģistrētais pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa - 2,85 eiro.

Šogad gripas epidēmija izsludināta nedaudz agrāk nekā pērn. Pērn gripas epidēmija tika izsludināta 30.janvārī, kad Daugavpilī tika reģistrēti 117,9 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt pēc apmēram četriem mēnešiem, 3.maijā, pienāca gripas epidēmijas beigas.

Gripa aizvadītajā sezonā prasīja vairāk nekā 40 cilvēku dzīvības.