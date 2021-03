Latvijā piektdien konstatēti 625 Covid-19 gadījumi; desmit sasirgušie miruši

Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 625 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par desmit ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 13 840 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 4,5%, vēsta LETA.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl trīs vecumā no 80 - līdz 89 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 97 149, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1821.

14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 374,3.