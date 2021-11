Lorensa

Zemgalee ir atnakusi pasakaini balta ziema koki apsnigusi balti ka pasakaa..bet sniegs ir kuustoss.un slapjss.pie majas tacinas jaskuree...svetdiena..nav javeic lieli darbi..jo tiem nav svetibas.bet kadi gan darbi var but ziemaa..rozes apsegtas...lorensa nopirka tirgu svaigas karpas..un zaavee..vel tik labu vincuku..un kas var but labaks par to....

pirms stundas, 2021.11.28 10:36