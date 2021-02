Pēdējās septiņās nedēļās Latvijā Covid-19 visvairāk ievests no Lielbritānijas, Vācijas un Krievijas, liecina valdībai iesniegtā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

Pagājušā gada pēdējās trīs nedēļās un šī gada janvārī no Lielbritānijas konstatēti 56 Covid-19 ievešanas gadījumi, no Vācijas - 36, no Krievijas - 27 gadījumi, vēsta LETA.

No Zviedrijas šajā laikā konstatēti 20 ievesti gadījumi, no Igaunijas - 12, no Lietuvas, Nīderlandes un Baltkrievijas - pa desmit Covid-19 ievešanas gadījumiem.

No citām valstīm Covid-19 ievešanas gadījumu skaits bijis zem desmit.

Tikmēr pēdējā nedēļā visvairāk Covid-19 konstatēts iebraucējiem no Igaunijas un Nīderlandes.

Pēdējās septiņās nedēļās kopumā ir samazinājies no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits. Decembra beigās vienā nedēļā tika konstatēti 45 līdz 47 Covid-19 inficēšanās gadījumi iebraucējiem no ārzemēm.

Šī gada sākumā nedēļas laikā konstatēti 69 šādi gadījumi, bet pārējās janvāra nedēļās inficēto iebraucēju skaits samazinājies no 24 gadījumiem gada otrajā nedēļā, līdz 13 gadījumiem ceturtajā nedēļā.

Kopumā pēdējās septiņās nedēļās Covid-19 fiksēts 262 ieceļotajiem, no kuriem 140 Latvijā ieradās no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, bet 119 ieceļoja no citām valstīm.