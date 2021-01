Latvijā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pārsniedzis 50 000

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 878 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 18 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 50 777, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 882, vēsta LETA.

Pirmdien Latvijā veikti 12 516 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 7%, kas ir par 0,9 procentpunktiem mazāk nekā svētdien. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 18 mirušajiem četri cilvēki bijuši vecumā no 55 līdz 65 gadiem, trīs - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, desmit - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet viens - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.