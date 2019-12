Kultūras zīmi "Latviskais mantojums" piešķir arī Pāvilostas novada "Ievlejām" un Durbes novada "Turaidām"

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" piešķirta 11 lauku tūrisma uzņēmējiem par latvisko kultūras mantojumu saglabāšanu un daudzināšanu, aģentūru LETA informēja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" prezidente Asnāte Ziemele.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" piešķirta radošajai mājai "Latvietes pūrs" no Lielvārdes novada par tradicionālo rokdarbu prasmju saglabāšanu un tālāknodošanu, SIA "Latvijas ķiploks" no Raunas novada par vietējās ķiploku šķirnes audzēšanu un daudzināšanu, zemnieku savienības "Ozoliņi" zīmolam "Lauku tējas" no Amatas novada par zāļu tēju vākšanas latviskās tradīcijas uzturēšanu un daudzināšanu, kā arī atpūtas kompleksam "Sauleskalns" no Ropažu novada par latvisko tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu.

Tāpat kultūras zīme piešķirta etnogrāfiskai sētai "Ielīcas" no Valkas novada par latviskās sētas saglabāšanu, lauku mājai "Ķempēni" no Burtnieku novada par tradicionālo saimniekošanu - aitkopību - un latviskās lauku sētas uzturēšanu, brīvdienu mājai "Piekūni" no Madonas novada par latvisko pirts tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu, kā arī lauku maizes ceptuvei "Ievlejas" no Pāvilostas novada par maizes cepšanas latviskās tradīcijas uzturēšanu.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" piešķirta arī zemnieku savienībai "Turaidas" no Durbes novada par tradicionālo amata prasmju uzturēšanu un daudzināšanu, dzirnavas atpūtas kompleksam "Rožmalas" no Bauskas novada par "Graudu ceļa" izstrādi un daudzināšanu, kā arī Mazmežotnes muižai par cukurbiešu audzēšanas un pārstrādes tradīcijas izzināšanu un daudzināšanu.

Piešķirtās kultūras zīmes "Latviskais mantojums" uzņēmējiem tiks pasniegtas pirmdien, 9.decembrī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgā, semināra "Kas dara pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos novadus" laikā.

Uzņēmējiem apbalvojumu pasniegs kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK) un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Kultūras zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013.gada pēc "Lauku ceļotāja" iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu mūsdienās. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji.

Līdz šim kopumā zīmi "Latviskais mantojums" saņēmušas 113 saimniecības visā Latvijā.