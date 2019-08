Kūdras ražotāja "Compaqpeat" apgrozījums pērn pieauga par 4,9%

Kūdras ražotājs SIA "Compaqpeat" pagājušajā gadā strādāja ar 11,909 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,9% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 32% un sasniedza 1,229 miljonus eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Tostarp kompānijas ieņēmumi no kūdras realizācijas Latvijā pagājušajā gadā veidoja 97 600 eiro, kas ir par 25,9% mazāk nekā 2017.gadā, ieņēmumi no kūdras realizācijas pārējās Eiropas Savienības (ES) valstīs veidoja 6,853 miljonus eiro, kas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no kūdras realizācijas trešajās valstīs - 4,63 miljonus eiro, kas ir par 9,4% mazāk, bet ieņēmumi no ražošanas blakuspakalpojumiem veidoja 328 800 eiro, kas ir pieaugums 2,2 reizes, vēsta LETA.

Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā minēts, ka "Compaqpeat" arī turpmāk plāno produkciju galvenokārt realizēt ES valstīs, tostarp Itālijā, Spānijā, Vācijā, Polijā, Austrijā, Slovākijā, Slovēnijā, Čehijā un Rumānijā, kur "Compaqpeat" ir savi tirdzniecības pārstāvji, kā arī Serbijā, Ukrainā, Azerbaidžānā, Ķīnā, Japānā, Taivānā, Korejā un arābu valstīs.

Tāpat "Compaqpeat" vadība norāda, ka pērn veikta vērienīga Rucavas ražotnes rekonstrukcija, ieguldot tajā 508 230 eiro, kā arī iegādātas vairākas jaunas ražošanas līnijas 1,539 miljonu eiro vērtībā. Rekonstrukcijas darbi tika veikti arī ražošanas galvenajai tehnoloģiskajai līnijai - substrātu maisīšanas līnijai, kura tika automatizēta un kurai uzstādīta jauna programma.

Pēc vadības ziņojumā teiktā, šogad "Compaqpeat" plāno paplašināt kūdras ieguves teritorijas Balvu purvā - aptuveni 250 hektāru platībā - un Nidas purvā - aptuveni 100 hektāru platībā. Plānots arī iegādāties jaunas ražošanas iekārtas Balvu ražotnei.

2017.gadā "Compaqpeat" strādāja ar 11,355 miljonu eiro apgrozījumu un 930 593 eiro peļņu.

"Compaqpeat" reģistrēta 2001.gadā, un nodarbojas ar kūdras ieguvi, pārstrādi, substrātu ražošanu un realizāciju. Uzņēmuma struktūrvienības un saistītie uzņēmumi strādā ne tikai Rucavā un Balvos, bet arī Bārtā, Siguldā un Kuldīgas novadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 039 612 eiro. "Compaqpeat" vienīgais īpašnieks ir Vācijas pilsonis Johans Martens.