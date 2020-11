Kopš pandēmijas sākuma Covid-19 gadījumi reģistrēti 229 skolās, kurās inficējušies 483 skolēni un 188 darbinieki

Kopš pandēmijas sākuma 2020.gada martā Covid-19 gadījumi reģistrēti 229 skolās, kurās inficējušies 483 skolēni un 188 darbinieki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija, kas sniegta organizācijas "Vecāki par labāku izglītību" pārstāvjiem.

Organizācijai nosūtītajā SPKC apkopojumā teikts, ka kopš pandēmijas sākuma Covid-19 gadījumi reģistrēti 229 vispārējās izglītības iestādēs, tostarp sešās sākumskolās, 52 pamatskolās, 131 vidusskolā un 30 ģimnāzijās, vēsta LETA.

Kopā reģistrēti vairāk nekā 670 Covid-19 gadījumi, no tiem 483 skolēniem un 188 darbiniekiem. No 229 skolām 88 skolās reģistrēti tikai skolēniem, bet 92 skolās tikai darbiniekiem, bet 49 skolās skolēniem un darbiniekiem.

No 229 skolām 128 jeb 55,8% skolās reģistrēts pa vienam Covid-19 gadījumam, 46 skolās - divi gadījumi, 20 skolās - trīs gadījumi, astoņās skolās - četri gadījumi. Pieci un vairāk gadījumi reģistrēti 27 skolās jeb 11,7% no kopējā skarto skolu skaita.

Maksimālais gadījumus skaits reģistrēts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, bet divpadsmit skolās reģistrēti no 10 līdz 31 gadījums, proti, Daugavpils 10.vidusskolā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Ābeļu pamatskolā, Murjāņu sporta ģimnāzijā, Aglonas vidusskolā, Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Rīgas 40.vidusskolā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Daugavpils Tehnoloģijas vidusskolā-licejā un Vecpiebalgas pamatskolā.

Vairākos gadījumos skolēni apmeklējuši ne tikai skolu, bet arī sporta vai citas izglītības iestādes vai nodarbības, neliela daļa no tiem infekcija apstiprināta attālinātu mācību laikā. Kā arī daļa no darbiniekiem strādājuši vairāk nekā vienā iestāde.

Jau ziņots, ka pirmdien atklāti 278 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt seši pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pirmdien mirušas sešas personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 gadiem, no 80 līdz 85 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 75 līdz 80 gadiem un vēl divas no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā miruši 132 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Kopumā pirmdien izmeklēti 6059 Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

SPKC saņēmis informāciju par vēl 42 cilvēkiem, kuri atlabuši no Covid-19. Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta kopumā 10 914 personām, bet līdz 17.novembrim izveseļojušies 1557 cilvēki.