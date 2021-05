Kopš aprīļa sākuma saslimstība ar Covid-19 pieaugusi par 35,5%

Arvien palielinoties saslimstībai ar Covid-19, pieaugums no nedēļas uz nedēļu kopš aprīļa sākuma veido 35,5%, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Tikmēr pagājušās nedēļas pieaugums pret iepriekšējām divām nedēļām ir 11,4%. Situācija stabili pasliktinās no nedēļas uz nedēļu, norāda SPKC.

Stacionāros pēdējo septiņu dienu laikā ārstējas vidēji 656 pacienti un par 2,4% pieaudzis to slimnieku skaits, kas stacionāros ārstējas ar smagu slimības gaitu.

Turpinās arī saslimstības pieaugums visas vecuma grupās, izņemot personas vecumā virs 70 gadiem, kas, pēc SPKC paustā, skaidrojams ar vakcinācijas veikšanu. No aprīļa sākuma ar patstāvīgu pieaugumu turpina palielināties saslimšana gan bērnu vidū līdz 18 gadiem un sociāliekonomiskās vecuma grupās no 20 līdz 69 gadiem, bet visizteiktāk pieaugums pēdējo divu nedēļu laikā ir vecuma grupās no 15 līdz 50 gadiem.

Pēdējā informācija, kas saņemta par Covid-19 sekvencēšanas gadījumiem liecina, ka Lielbritānijas koronvīrusa celma īpatsvars pagājušajā nedēļā veidoja 91%.

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 441,2, kamēr vēl pirms nedēļas tas bija 404,1.

Tikmēr Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs turpina samazināties, sasniedzot 340,2, kamēr pirms nedēļas tas bija 396. Latvija saslimstības ziņā pakāpusies līdz devītajai vietai Eiropas valstu vidū, atzīmē SPKC.

Kaimiņvalsts Igaunija ierindojas 12.vietā ar 14 dienu kumulatīvo rādītāju uz 100 000 iedzīvotāju 388,3, kamēr vēl nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 446,6, savukārt Lietuvā novērojama situācijas pasliktināšanās, sasniedzot sesto vietu Eiropā, ar rādītāja pieaugumu līdz 576,4, kamēr pirms nedēļas tas bija 540.

Epidemioloģiskā situācija Latvijā pasliktinās, tomēr ieviestie drošības pasākumi joprojām ir spēkā ar mērķi novērst saslimstības izplatību. SPKC aicina ikvienu iedzīvotāju ievērot minētos drošības pasākumus, tādējādi pasargājot sevi un savus līdzcilvēkus no iespējamas inficēšanās.

Tāpat SPKC atgādina, ka Covid-19 profilakses pasākumi joprojām paredz īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu, pareizi lietot sejas masku, vēdināt telpas vairākas reizes dienā un nedoties sabiedrībā pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.