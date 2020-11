Konkursā "Šodien laukos" uzvar Viesītes vidusskola

Pēc pusgada intensīva darba noslēdzies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais konkurss skolēniem “Šodien laukos”. Klašu grupā pirmo vietu ieguvusi Viesītes vidusskolas komanda ar skolotāju Sarmīti Ratiņu, savukārt individuālajā grupā pirmā vieta Danai Daugulei no Jelgavas.

Klašu grupā 2.vietu ieguva Nīkrāces pamatskola ar skolotāju Mārīti Vanagu, 3. vietu – 477. Nautrēnu mazpulks ar vadītāju Anitu Šķesteri. Individuālajā grupā 2. vieta Ričardam Greidiņam no Jelgavas, 3. vieta Loretai Zajankovskai no Vircavas, 4. vieta Haraldam Pozņiakam no Aizkraukles, 5. vieta Laumai Kuzņecovai no Ciblas novada, portālu "Rekurzeme" informē LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa.

Baiba Gulbe, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja: “Diemžēl šogad noslēguma pasākumu pandēmijas dēļ nācās atcelt. Taču – tas radīja iespēju nedaudz palielināt balvu fondu. Tādējādi, ja individuālie dalībnieki cīnījās par trīs planšetdatoriem, tad mēs dāvināsim piecus! Savukārt klašu grupā pirmās vietas ieguvēji laimējuši ekskursiju 1000 eiro vērtībā, bet otrā un trešā vieta iegūst veicināšanas balvu 100 eiro vērtībā katra. Visi dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz trīs uzdevumos, saņems veicināšanas balvas un atzinības rakstus, kurus nosūtīsim pa pastu.”

Kopumā šī gada konkursā piedalījās 101 individuālais dalībnieks un 28 klases/kolektīvi ar 308 dalībniekiem. Skolēni pārstāvēja 8 republikas pilsētas un 59 Latvijas novadus!

Sešu mēnešu laikā skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem pildīja 6 lielos un 6 papilduzdevumus. Katrs uzdevums tika vērtēts, piešķirot punktus, kurus summējot, arī noskaidrojās šī gada uzvarētāji. Konkursa uzdevumu tēmas jau ierasti bija ļoti dažādas – kopā esam vērojuši putnus, sējuši un stādījuši, devušies makšķerēt, sēņot, darbojušies radoši – gatavojot putnu barotavas un dekorus no mežā atrastām veltēm. Un visbeidzot arī izsapņojuši savus uzņēmumus laukos. Visām konkursa aktivitātēm varēja sekot līdzi arī “Šodien laukos” oficiālajā Facebook lapā.