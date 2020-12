Klusā inde jeb četri fakti, ko nezināji par baterijām

Latvijas tirgū ik gadu nonāk vairāk nekā 5000 tonnu bateriju un akumulatoru*, no kurām 335,8 tonnas ir iedzīvotājiem ikdienā itin bieži lietotās “pirkstiņbaterijas”. No kopējā bateriju un akumulatoru apjoma šobrīd atpakaļ tiek savākti vien aptuveni 45%. Atlikušā apjomi visticamāk nonāk sadzīves atkritumus vai sliktākā gadījumā dabā. Vai esat aizdomājušies par to, kas tad īsti notiek ar baterijām, kad tās nonāk dabā vai tiek izmestas pie sadzīves atkritumiem? Latvijas Zaļais punkts piedāvā iepazīties ar četriem faktiem, kas turpmāk uz baterijām ļaus paskatīties citādi, portālu "Rekurzeme" informē SIA “Eco Baltia vide” Sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Zvaigzne.

Izlietotās baterijas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, tostarp arī atkritumu poligonā, nodara būtisku kaitējumu videi. Viena dabā izmesta “pirkstiņbaterija” rada augsnē piesārņojumu aptuveni viena kvadrātmetra platībā, kas var saglabāties gandrīz gadsimtu.

Baterijas ir bīstamas cilvēka veselībai. Gan baterijas, gan arī akumulatori satur virkni bīstamu vielu: svinu, kadmiju, dzīvsudrabu u.c. Izmetot tos kopā ar sadzīves atkritumiem vai vidē, dažādu ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā, metālu savienojumi laika gaitā sāk sadalīties, tādējādi kaitīgajām vielām nonākot augsnē, gruntsūdeņos un vēlāk – cilvēka organismā. Ar ūdeni, augu un dzīvnieku valsts produktiem uzņemtie smagie metāli un toksiskās vielas var izraisīt nopietnas saslimšanas un ļaundabīgos audzējus.

Baterijas tiek pārstrādātas jaunās lietās. Šķirojot baterijas, tās tiek novirzītas otrreizējai pārstrādei. Pārstrādes procesā baterijas tiek sasmalcinātas, tad karsētas augstā temperatūrā, kur tās sadalās pa izejvielām. Pēc tam sastāvdaļas tiek nodalītas un sašķirotas. No vienas tonnas bateriju var atgūt 270 kg mangāna, 210 kg dzelzs, 160 kg cinka un 60 kg grafīta, kas ir piemēroti jaunu lietu, piemēram bateriju, zīmuļu ražošanai, tādējādi novēršot jaunu dabas resursu ieguvi un izmantošanu ražošanā.

Izlietotajām baterijām ir paredzēti speciāli bateriju savākšanas konteineri. Tā kā baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas, tās ir atbilstoši jāuzglabā, jāsargā no bērniem, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Specializētie bateriju savākšanas konteineri ir izvietoti gan bateriju tirdzniecības vietās – veikalos, degvielas uzpildes stacijās, gan arī izglītības, valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumu birojos un citur. Lielāku daudzumu bateriju, kā arī automašīnu akumulatori ir jānogādā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos, kas pieejami visā Latvijas teritorijā. Šobrīd pavisam kopumā pieejami vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumi.



Lai veicinātu sabiedrības informētību par izlietoto bateriju negatīvo ietekmi uz vidi un veicinātu to šķirošanu, “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide” un citiem partneriem sāk kampaņu “Neindē dabu – tā saindēs tevi!”. Tās ietvaros iedzīvotāji aicināti atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi un atbrīvoties no baterijām un akumulatoriem, nogādājot tos speciālajos šķirošanas punktos, kas pieejami visā Latvijā. Bateriju šķirošanas vietas pieejamas www.zalais.lv sadaļā “Kur izmest?”.

*Apsaimniekotāju sniegtā informācija par atkritumu apsaimniekošanu 2018. gadā (http://www.vvd.gov.lv/public/fs/CKFinderJava/files/2020_01_30_RAS_Dati_P2018.pdf)