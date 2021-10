Kariņš rosina noteikt visiem 50 gadus sasniegušiem cilvēkiem obligātu vakcināciju pret Covid-19

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) rosina noteikt visiem 50 gadus sasniegušiem cilvēkiem noteikt obligātu vakcināciju pret Covid-19.

Ministru prezidents valdības sēdes laikā pauda, ka, ja četru nedēļu laikā, kamēr valstī būs izsludināti īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns", netiks īpaši veicināta vakcinācijas aptvere, Latvijas ļaudīm būs jāturpina sēdēt mājās, kamēr citās Eiropas valstīs varēs notikt attīstība.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) sēdē skaidroja, ka vakcinācijas aptveres celšanai iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem tiek ieteikts noteikt par pienākumu vakcināciju pret Covid-19 kopumā vai saņemot zināmus pakalpojumus. Runājot par šo iniciatīvu, ministrs pauda atbalstu, piebilstot, ka "mums ir visai ierobežoti rīki, ar kuriem varētu stimulēt gados vecāko un riskantāko iedzīvotāju vakcināciju". Taču vienlaikus, viņaprāt, šeit varētu būt juridiski izaicinājumi, jo šobrīd darbiniekiem šāds pienākums noteikts ar nodarbinātības pamatu.

Tikmēr tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) sacīja, ka, viņaprāt, šādu pienākumu noteikt būtu komiski, jo daudz atbilstošāk obligātu vakcināciju ir noteikt konkrētām profesijām. "Es neizprotu, ko tas varētu nozīmēt - senioru obligāta vakcinācija," teica tieslietu ministrs.

Tikmēr labklājības ministrs Gatis Eglītis premjera piedāvājumu atbalstīja.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka vakcināciju pret Covid-19 ir pabeigusi puse no visiem Latvijas iedzīvotājiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 849 000 jeb ap 45% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 756 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 185 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 941 000 jeb 50% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,03 miljonus cilvēku. Savukārt ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 2600 cilvēki jeb 0,14% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti un senioriem.