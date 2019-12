Kāpēc mulčēt dārzu uz ziemu?

Ziemas mulčas galvenais uzdevums ir pasargāt augus dārzā līdzīgi kā mežā, kur nobirušās lapas pilnībā nosegušas zemsedzi un neviens augs nav stresā par gaidāmo ziemu.

Ar augu kaļķošanu vien ziemas mainīgajos laika apstākļos augi dārzā nebūs pietiekami pasargāti – kaļķojot tiek nosegta un pasargāta vien koku un krūmu augšdaļa, bez aizsardzības atstājot sakņu sistēmu. Tās pasargāšanai vislabāk der organiskie mulčējamie materiāli, piemēram, koku lapas, jo tās ir ērti sabērt. Ir labi, ja tās pat ir nedaudz mitras, nebūs jābaidās, ka ziemas vēji lapas aizpūtīs pa gaisu, informē LLKC vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

Daudzgadīgajiem augiem nav svarīgs lapu izmērs, bet dārzeņu kultūrām, tādām kā ķiploki, ir vērts izmantot maza izmēra bērzu, liepu, vītolu un kārklu lapas. Izmantojams ir arī siens, salmi, šķelda.

Neatkarīgi no mulčas materiāla jāievēro pareiza tās izlīdzināšana – vienādā 10 centimetru biezā kārtā apdobes zonā, bet sala jutīgākām kultūrām, ja apjomi to atļauj, būtu ieteicams mulčēt vainaga projekcijā. Būtiski atcerēties, ka ap sakņu kaklu vienmēr jāatstāj 8–10 centimetru brīva nemulčēta josla.

Kā saprast, cik daudz ar to, kas ir, var nomulčēt? Ar kubikmetru materiāla pietiek 10 kvadrātmetru apdobes zonas nomulčēšanai. Darbu sāk no tālākā dārza stūra. Ja nav pārliecības, ka pietiks visam, noteikti mulčē visus pārstādītos un no jauna stādītos augus, kā arī pašus sala jūtīgākos.

Savukārt grauzēju darbības ierobežošanai jāizliek līmes lamatas. Svarīgi, lai tām nevar piekļūt putni un slapjums. Palaikam pa nomulčēto vietu var pastaigāt un to piemīcīt, lai saprastu, vai apakšā zemi nav izcilājis kurmis.

Mulča droši pasargās no jebkura kailsala un zem sniega pat ļoti stiprā salā augsne sasals minimāli.