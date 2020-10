Kampaņas "Biļete JĀ-ŅEM" mēnesī pasažieru skaits bijis lielākais kopš pavasara, kad tika ieviesta ārkārtējā situācija

2020. gada septembrī, kad norisinājās kampaņa “Biļete JĀ-ŅEM”, kuras ietvaros tika organizēta arī Biļešu loterija, reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos tika pārvadāti nepilni 3,57 miljoni pasažieru. Savukārt biļešu loterijai tika reģistrētas 22 627 autobusu un vilcienu biļetes, kas iegādātas elektroniski, autoostās, stacijās, pie konduktora vai autobusa vadītāja, informē VSIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Starp biļetēm, kas laimēja Biļešu loterijā, bija viena vilciena biļete, kas iegādāta ar e-norēķinu sistēmas “Mobilly” starpniecību, un divas biļetes braucienam autobusā – viena AS “CATA” apkalpotajā maršrutā, bet otra – SIA “Galss Buss” maršrutā.

Šā gada septembrī reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos bija lielākais pārvadāto pasažieru skaits kopš pavasara, kad tika ieviesta ārkārtējā situācija. To skaits sasniedza nepilnus 3,57 miljonus, kas ir par aptuveni 7% vairāk nekā šā gada augustā un par 13% vairāk, salīdzinot ar jūliju.

“Septembrī, kas ir kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” mēnesis, pastiprinātu uzmanību pievērsām tieši Pierīgas autobusu maršrutiem, kuros biežāk tika konstatēti biļešu tirdzniecības pārkāpumi. Piemēram, virzienā uz Jūrmalu pasažieru skaits samazinājās, bet tas ir skaidrojams ar rudens iestāšanos un pludmales sezonas noslēgšanos. Savukārt maršrutā Rīga–Olaine, Rīga–Salaspils, Rīga–Ogre un Rīga–Baldone pasažieru skaits pieauga robežās no 8% līdz pat 40%. Pasažieru skaita palielinājums lielākoties skaidrojams ar septembra iestāšanos, kad skolēni uzsāka mācības klātienē, tomēr arī kampaņa deva pozitīvus rezultātus, jo tās laikā saņēmām vairākus zvanus un e-pasta vēstules no pasažieriem, kuri atzina, ka saskārās ar gadījumiem, kad pēc samaksāšanas par braucienu biļete autobusa vadītājam bija jāpalūdz uzstājīgāk,” norāda Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija organizēja kampaņu “Biļete JĀ-ŅEM” ar mērķi veicināt pasažieru līdzatbildību, paņemot braukšanas biļeti un pārbaudot tajā norādīto informāciju. Lai arī šogad biļešu tirdzniecības pārkāpumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies, kontrolieri joprojām saskaras ar gadījumiem, kad autobusa vadītājs nav izsniedzis pasažierim biļeti, pasažieris nav iegādājies biļeti un mēģinājis braukt „pa zaķi” vai biļetē norādītā informācija nav korekta, piemēram, biļetē norādītā pietura nesakrīt ar to, ko pasažieris biļetes iegādes brīdī nosaucis.

Nepaņemot biļeti, reisu skaits maršrutā var tikt samazināts, jo statistiku par katra reisa pieprasījumu veido tieši izsniegto biļešu skaits. Šajos apstākļos, kad sabiedriskajā transportā tiek ieviesti piesardzības pasākumi vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, ir īpaši svarīgi iegūt precīzu statistiku par sabiedriskā transporta pieprasījumu, lai reiss tiktu nodrošināts arī turpmāk un lai tā izpildei tiktu norīkots atbilstošas ietilpības transportlīdzeklis. Turklāt pasažierim, kurš brauc bez biļetes, var tikt piemērots naudas sods 20 eiro apmērā vai viņš var tikt izsēdināts no transportlīdzekļa.

Kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” ietvaros atsevišķos maršrutos, kuros biežāk tiek konstatēti biļešu tirdzniecības pārkāpumi, tika izvietotas vides reklāmas ar aicinājumu paņemt biļeti un reģistrēt to dalībai loterijā, kā arī ar kampaņas simboliku tika aplīmēti vairāki autobusi, kas kursē starppilsētu maršrutos, ik dienu izbraucot cauri daudzām apdzīvotām vietām visā Latvijā. Tāpat kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” ietvaros pasažierus izklaidēja atraktīvie kontrolieri – kampaņas vēstneši – brāļi Jānis un Juris Kozlovski no improvizācijas teātra “Spiediens”, kuri akcentēja to, cik liela nozīme turpmākai maršruta pastāvēšanai ir izsniegtajām biļetēm.