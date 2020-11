Kampaņā "Stūrē? Izkāp no telefona!" – paraksties pret zombijiem uz Latvijas ceļiem

Neko neredzoši un nedzirdoši zombiji uz ceļa apdraud gan sevi, gan pārējos satiksmes dalībniekus. Tieši tā raksturojami autovadītāji, kuri pie stūres lieto mobilās ierīces, nemanot uz ceļa notiekošo. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) turpina pērn uzsākto kampaņu “Stūrē? Izkāp no telefona!”. Akcijas rīkotāji – CSDD, apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) un Valsts policija – šā gada kampaņā aicina autobraucējus vienoties kopīgam mērķim: stingri iestāties pret mobilā telefona lietošanu pie stūres un “izkāpt” no telefona, kā arī parakstīt sadarbības memorandu pret tālruņu zombijiem, portālu "Rekurzeme" informē CSDD Komunikācijas departaments.

Satiksmes drošības eksperti Latvijā un pasaulē ir apkopojuši datus, ka aptuveni 20–30% no visiem satiksmes negadījumiem saistīti ar mobilā telefona lietošanu automašīnas vadīšanas laikā. Tāpat pētījuma* rezultāti liecina, ka tendence lietot mobilo telefonu gadu no gada turpina pieaugt. Divas trešdaļas aptaujāto autobraucēju atzinuši, ka braukšanas laikā runā pa telefonu bez brīvroku sistēmas. Lielākā daļa autovadītāju norāda, ka telefona lietošana pie stūres ir problēma, taču tā ir kļuvusi par ieradumu, no kura grūti atturēties. Tāpēc kampaņas rīkotāji rosina parakstīt sadarbības memorandu, aicinot Latvijas autobraucējus apņemties paust rūpes ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem, jo Latvijas ceļiem ir jākļūst brīviem no zombijiem!

“Lai izrādītu atbalstu iniciatīvai un atturētos no mobilā telefona lietošanas automašīnas vadīšanas laikā, aicinām visus braucējus Latvijā ar savu parakstu apliecināt labo gribu mainīt bīstamo paradumu. Pirms pastiept roku pēc tālruņa, padomā, vai risks attaisnojas,” pauž CSDD pārstāve Ieva Bērziņa. “Aicinām ar šo informāciju dalīties un mudināt parakstīties arī apkārtējos – draugus, radus un kolēģus.”

“Autovadītājiem ir jāatceras, ka viedierīču lietošana braukšanas laikā nav tikai laika kavēklis, šāda darbība var rezultēties ar kontroles zaudēšanu pār spēkrata stūri vai uzmanības novēršanu no apkārtējās ceļu satiksmes, kas rada lielu bīstamību uz ceļa. Policijas pieejamie statistikas dati liecina, ka šī problēma aizvien ir aktuāla – šogad deviņos mēnešos ir pieķerti vairāk nekā 3000 autobraucēji, kuri lietojuši viedierīces braukšanas laikā, tādējādi klaji ignorējot ceļu satiksmes noteikumus un kopējo drošību uz ceļa. Tāpat laikā no 2019. gada 21. oktobra līdz šī gada 30. jūnijam ar policijas 360 grādu kameru sistēmu ir fiksēti 108 šādi pārkāpumi,” uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Juris Jančevskis.

Kā liecina pētījumā izmantotās aptaujas rezultāti, teju puse autovadītāju braucot lasa ziņas telefonā, bet 25% apmeklē sociālos tīklus un citas interneta platformas. Tie, kuri runā pa telefonu bez brīvroku sistēmas, atzīst, ka šis ieradums rosina arī uz citu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, visbiežāk – steigas, nevērības un izkliedētas uzmanības dēļ. Kopumā 75% autovadītāju Latvijā piekrīt, ka mobilā telefona lietošana novērš uzmanību no ceļu satiksmes.

“Psihoterapeiti uzsver, ka multitāskings ir ilūzija – bez problēmām apvienot telefona lietošanu ar automašīnas vadīšanu nav iespējams. Mēs nespējam darīt vairāk lietas vienlaikus, bet tā vietā mēdzam ātri pārslēgties no vienas darbības veikšanas uz citu – ja koncentrējamies uz mobilā telefona sarunu braukšanas laikā, auto vadīšana paliek vien fona režīmā. Tādēļ memorandā aicinām Latvijas autobraucējus ar savu parakstu apliecināt apņemšanos telefonu pie stūres nelietot un gadījumā, ja satiksmes negadījums noticis tāpēc, ka esat lietojis telefonu auto vadīšanas laikā, šo faktu neslēpt no policijas un sava apdrošinātāja,” aicina BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks. “Šī atzīšanās nenozīmē juridisku atbildību vai lielāku sodu, taču var kļūt par vērtīgu mācību neatkārtot vecās kļūdas un turpmāk apzinīgāk rūpēties par savu un pārējo satiksmes dalībnieku drošību.”

Ja atbalsti iniciatīvu un piekrīti savu rīcību uz ceļa kontrolēt pats, atsakoties no mobilā telefona lietošanas pie stūres neatkarīgi no tā, vai par to tiksi sodīts vai nē, paraksti šo sadarbības memorandu www.izkapnotelefona.lv! Aicini to darīt arī apkārtējos! Iekāpjot automašīnā, “izkāp” no telefona! Neesi zombijs!

Satiksmes drošības kampaņu “Stūrē? Izkāp no telefona!” atbalsta Latvijā lielākais degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums “Circle K”. Kampaņa tiek finansēta no OCTA līdzekļiem.