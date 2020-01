Kādas vakcīnas jeb potes ir obligātas Latvijas iedzīvotājiem?

Atbild Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sabiedrisko attiecību speciālisti.

Latvijā vakcinācijas kārtību un personu loku, kuriem jāveic obligātā vakcinācija par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka Ministru Kabineta (MK) 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” 3. punkts un šo noteikumu 1. un 2. pielikums.

No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta vakcinācija bērniem un pieaugušajiem atbilstoši Vakcinācijas kalendāram.

Var atteikties

Obligāti vakcinējami ir pieaugušie – pret difteriju un stinguma krampjiem; bērni – pret tuberkulozi, difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, B hepatītu, vējbakām, pneimokoku infekciju, rotavīrusu infekciju. Ja bērns nav saņēmis noteikumos minētās vakcīnas, viņam ir tiesības tās saņemt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (izņemot vakcināciju pret sezonālo gripu), ja to pieļauj vakcīnas lietošanas instrukcija un ja konkrētā vakcīna ir bijusi iekļauta vakcinācijas kalendārā laikā, kad bērnam bija šo noteikumu 1. pielikumā norādītais vakcinācijai atbilstošais vecums. Vakcināciju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veic, ievērojot vakcīnas lietošanas instrukcijā norādīto shēmu un vakcīnas devu skaitu. Tāpat obligāti bērniem un pieaugušajiem jāpotējas pret trakumsērgu pēc saskares ar dzīvniekiem vai cilvēkiem, kuri ir slimi vai tiek turēti aizdomās par saslimšanu ar trakumsērgu. Obligātā vakcīna ir arī 12 gadus vecām meitenēm pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, savukārt hemodialīžu slimniekiem jāpotējas pret B hepatītu.

Ikviena persona ir tiesīga atteikties no vakcinācijas, to nosaka MK noteikumu 22. punkts: “Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura to veiks, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas”, kā arī 28. punkts: “Ja vakcinējamā persona atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot minētajai personai attiecīgā profilakses pasākuma nozīmi individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja vakcinējamā persona nemaina savu lēmumu, ārstniecības persona rakstiski noformē atteikumu un vakcinējamā persona to paraksta”.



Mediķi sniedz ieteikumus

Jāņem vērā ārstniecības personas (ģimenes ārsta) ieteikumi vakcinācijai pret gripu un citām infekcijas slimībām, pret kurām vakcinācija nav iekļauta vakcinācijas kalendārā vai arī nav valsts apmaksāta. MK noteikumu 27.3. apakšpunkts iesaka skaidrot vakcinācijas nozīmi un ieteikt personām, kuras pieder pie riska grupām, atbilstoši individuālajam riskam vai medicīniskajām indikācijām vakcinēties pret sezonālo gripu, ērču encefalītu, A hepatītu, B hepatītu, pneimokoku infekciju, meningokoku infekciju, vējbakām, garo klepu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un cilvēka papilomas vīrusa infekciju.

Pretgripas vakcinācija tiek apmaksāta noteiktām iedzīvotāju grupām atbilstoši kompensējamo zāļu M sarakstam. No šā saraksta tiek apmaksāta arī vakcinācija pret ērču encefalītu – bērniem līdz 24 mēnešu vecumam tā tiek apmaksāta 50% apmērā, savukārt grūtniecēm un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām – 25% apmērā. Bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā, vakcinācija tiek veikta vispārējā kārtībā un apmaksāta 100%.

