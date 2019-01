Kā ziemā uzraudzīt dārzeņus pagrabā un kā glabāt uz balkona? Dārzkopības ekspertes Mārītes Gailītes ieteikumi

Nereti pagrabos glabātie kartupeļi un burkāni ziemā sāk asnot un dīgt vai, gluži otrādi, sasalst. Tas tāpēc, ka tie netiek glabāti pareizā temperatūrā, skaidro biedrības “Latvijas dārznieks” eksperte Mārīte Gailīte.

Kad dārzenis sāk asnot, tas patērē mitrumu un barības vielas no paša krājumiem, līdz ar to sažūst un kļūst negaršīgāks. Dārzeņi, kas vīst un dzen asnus, ir mazāk vērtīgi. Dārzeņi ir jāglabā pareizā temperatūrā, un tā dažādām kultūrām ir atšķirīga.

Kartupeļus vēlams uzglabāt plus četru līdz sešu grādu temperatūrā, galviņkāpostus un burkānus – ap nulli līdz plus vienam grādam, bet skābētus kāpostus un gurķus – plus četru līdz desmit grādu temperatūrā. Ķirbji un kabači jāglabā sausā telpā ar gaisa temperatūru plus 10 līdz 13 grādi.

Dzīvojot pilsētā, dārzeņus var uzglabāt uz neapsildīta balkona, tiem no kokmateriāliem pagatavojot siltinātu, bet vēdināmu “māju”. Iekšpusē vēlams ievietot āra termometru. Ja temperatūra pārsniedz plus piecus grādus, tad jāvedina, bet ļoti aukstā laikā slēptuvi papildus pārklāj ar ko siltu. Balkonā sakņu dārzeņi glabājas līdz septiņiem mēnešiem, sīpoli un ķiploki – līdz pieciem mēnešiem.

