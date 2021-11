"K-Senukai" veikali no nākamās nedēļas būs pieejami tikai klientiem ar Covid-19 sertifikātu

Būvniecības, remonta un sadzīves preču tirdzniecības tīkla "Kesko Senukai Latvia" ("K-Senukai") veikali pēc 15.novembra būs pieejami tikai klientiem ar Covid-19 sertifikātu, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

No pirmdienas visi "K-Senukai" veikali strādās katru dienu, ieskaitot brīvdienas, un piedāvās pilnu preču un pakalpojumu klāstu "zaļajā režīmā". Līdz turpmākajiem valdības norādījumiem nopirkt nepieciešamās preces un saņemt konsultācijas "K-Senukai" veikalos varēs pircēji ar Covid-19 sertifikātu.

Uzņēmumā atgādina, ka, apmeklējot tirdzniecības vietas, jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī roku dezinfekcijas līdzekļi, kas izvietoti pie ieejas veikalos. Pircēji aicināti ievērot divu metru distanci ar citiem apmeklētājiem un apmaksai izmantot bezskaidras naudas norēķinus. Lai kontrolētu pircēju plūsmu un nodrošinātu viņiem drošas klātienes iepirkšanās iespējas, visos "K-Senukai" veikalos iepirkumu grozu un ratu skaits atbilst pieļaujamam pircēju skaitam.

"K-Senukai" veikali Rīgā un Jelgavā no nākamās nedēļas darbadienās strādās no plkst.7.30 līdz 21, bet veikali Liepājā, Tukumā, Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā un Cēsīs - no plkst.7.30 līdz 20.

Sestdienās "K-Senukai" Rīgā, tirdzniecības centrā "Ozols" strādās no plkst.8 līdz 21, un svētdienās - no plkst.9 līdz 21. Pārējie veikali Rīgā un veikals Jelgavā sestdienās strādās no plkst.8 līdz 20, bet veikali Liepājā, Tukumā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs - no plkst.8 līdz 19. Savukārt svētdienās visi "K-Senukai" izņemot tirdzniecības centrā "Ozols" un Madonā strādās no plkst.9 līdz 18.

Veikals Madonā sestdienās un svētdienās nestrādās.

Kā liecina uzņēmuma mājaslapā pieejamā informācija, Latvijā ir 11 "Kesko Senukai" veikali.

"Kesko" ir tirdzniecības uzņēmumu grupa ar 20 mazumtirdzniecības ķēdēm, piemēram, "K-rauta", "Rautia", "Byggmakker", "Konekesko", "Senukai", "Asko", "Sotka", "Citymarket", "Anttila", "Intersport". "Kesko" grupas uzņēmumi darbojas vairākās valstīs - Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā.

"Kesko Senukai Latvia" iekļauts "Kesko" grupā, kas Baltijas jūras reģionā aptver vairāk nekā 2000 vienota tīkla veikalu. "Kesko" koncernā ietilpst tādi uzņēmumi kā "Senuku prekybos centras", SIA "Konekesko Latvija", SIA "Daugavkrasts M", SIA "Kesko Real Estate Latvia", SIA "K Prof", SIA "K-rauta", SIA "Mežciems Real Estates", SIA "Polo LS", SIA "TP Real Estate", "Konekesko Oy", "VV-Auto Group Oy", "Konkekesko Lietuva UAB", "Konekesko Eesti AS", SIA "Baltic RED", UAB "Mokilizingas".

"Kesko Senukai Latvia" finanšu dati par 2020.gadu vēl nav pieejami, bet 2019.gadā tas strādāja ar 117,621 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 29,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet zaudējumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada peļņu, veidoja 2,909 miljonus eiro.