Jūras spēki mēģinās vākt no Būtiņģes Baltijas jūrā noplūdušo naftu

Latvijas Jūras spēki mēģinās sākt vākt no Būtiņģes naftas termināla Baltijas jūrā noplūdušo naftu, lai arī Valsts vides dienests (VVD) ir pieļāvis, ka tas varētu būt neiespējami pārāk lielo viļņu dēļ, vēsta LETA.

Kā aģentūru LETA informēja Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests šodien saņēma informāciju no Lietuvas, ka Būtiņģes naftas terminālī notikusi naftas noplūde un naftas produkti virzās uz Latvijas ūdeņiem.

Jūras spēki norīkoja patruļkuģi "Jelgava" doties uz Latvijas un Lietuvas jūras robežu, lai novērotu situāciju saistībā ar naftas noplūdi Lietuvā. Ņemot vērā, ka naftas piesārņojums jau sasniedzis Latvijas teritoriālos ūdeņus, Krasta apsardze ir norīkojusi kuģi "Astra" un Jūras incidentu novēršanas vienību doties uz notikuma vietu un otrdien no rīta sākt noplūdušās naftas savākšanas darbus.

Šobrīd Jūras spēki kopā ar Valsts vides dienestu strādā, lai noteiktu no Būtiņģes termināļa Baltijas jūrā Latvijas ūdeņos nonākušā naftas piesārņojuma apjomu.

Viens no Jūras spēku uzdevumiem ir nodrošināt ekoloģisko uzraudzību un likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu, atzīmēja Veita. Jūras spēki regulāri piedalās mācībās, kuru mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojumu incidentiem jūrā un ostu akvatorijās.

VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece aģentūrai LETA pirms pāris stundām bija atzīmējusi, ka tuvākajās dienās Baltijas jūrā, Liepājas tuvumā, sagaidāmi viļņi divu metru augstumā, tāpēc pašlaik neesot iespējama no Būtiņģes termināla noplūdušās jēlnaftas piesārņojuma savākšana vai norobežošana ar bonām.

Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju, pirmdien Lietuvā no uzņēmuma "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināla Baltijas jūrā noplūdusi viena līdz divas tonnas jēlnaftas. Tas noticis, atvienojoties termināļa cauruļvadam, pa kuru tikusi sūknēta nafta. Noplūdušās naftas plankums jūrā ir aptuveni 3,7 kilometrus garš un 100 metrus plats, un tas vēja un straumju ietekmē no Lietuvas ir nokļuvis Latvijas ūdeņos un virzās paralēli piekrastei septiņu kilometru attālumā no krasta.

Kā stāstīja Kļaveniece, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta veiktā naftas plankuma dreifa modelēšanas prognoze liecina, ka, ņemot vērā laika apstākļus, vēja un straumju virzienu, tuvākajās piecās diennaktīs naftas piesārņojums virzīsies gar Latvijas piekrasti apmēram līdz Ziemupei un tiks ienests tālāk jūrā. Pašlaik esot grūti noteikt, vai un kāds daudzums no noplūdušās naftas nokļūs Latvijas piekrastē.

VVD sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu strādā, lai noteiktu Latvijas teritorijā nonākušā naftas piesārņojuma apjomu. Pēc faktu noskaidrošanas VVD gatavos prasību piesārņotājam par videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) "Twitter" pavēstīja, ka VVD sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestu strādā, lai noteiktu no Būtiņģes termināļa Baltijas jūrā Latvijas teritorijā nonākušā naftas piesārņojuma apjomu.

Arī ministrs norādīja, ka pēc faktu noskaidrošanas tiks gatavota prasība piesārņotājam par videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Kļaveniece atgādināja, ka šis ir trešais gadījums, kopš Būtiņģes naftas termināla darbības sākuma 1999.gada rudenī, kad noplūdusī nafta ir nonākusi Latvijas teritorijā.

Būtiņģes naftas termināla peldošā platforma atrodas 1,3 kilometrus no Lietuvas-Latvijas robežas un 7,3 kilometrus no krasta.

LETA jau ziņoja, ka Lietuvā no kompānijai "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināļa pirmdien Baltijas jūrā noplūdusi nafta, kas virzās uz Latvijas teritoriālo ūdeņu pusi, paziņojušas Lietuvas amatpersonas.

Saskaņā ar "Orlen Lietuva" sniegto informāciju noplūdusi viena līdz divas tonnas naftas. Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras prognoze liecina, ka, ņemot vērā vēja un straumju virzienu, tuvāko triju diennakšu laikā piesārņojums krastu nesasniegs, bet šī prognoze tiks koriģēta, kolīdz būs apkopoti precīzāki dati.

Kā pastāstījis Lietuvas Jūras spēku Jūras glābšanas koordinācijas centra komandieris Eugenijus Vaļikovs, naftas plankums tiek norobežots ar bonām un turpinās piesārņojuma savākšana, bet grūti prognozēt, cik ilgs laiks tam būs vajadzīgs. Pēc viņa teiktā, piesārņojuma vietā ieradies arī Latvijas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra kuģis no Liepājas, kas vajadzības gadījumā palīdzēs.

Vides ministrs Simons Ģentvils savukārt norādījis, ka videi nodarītā kaitējuma apmēri atkarīgi no laikapstākļiem.