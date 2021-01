Jauno Vakcinācijas projekta biroju vadīs bijusī Dziesmu svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča

Izskatot 416 pretendentu pieteikumus, Veselības ministrija (VM) izveidojusi Vakcinācijas projekta biroja komandas kodolu, kurā strādās pieci profesionāļi ar pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanā, bet komandu vadīs Eva Juhņēviča, kurai ir ilggadīgā pieredze nacionāla mēroga pārnozaru projektu vadībā, aģentūru LETA informēja VM.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) uzsvēra, ka izveidot augstas raudzes profesionāļu komandu izdevies rekordīsā laikā. "Komanda apvieno zināšanas darbam liela mēroga nacionālos projektos un starptautisku pieredzi respektablos un augstu vērtētos privātos uzņēmumos. Uzskatu, ka tapis triecienspēks pandēmijas uzveikšanai," pauda politiķis.

Vakcinācijas projekta biroju vadīs Juhņēviča, kura bijusi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore. Viņas vadībā pirmo reizi izstrādāta un īstenota svētku dalībnieku digitāla reģistrācijas un procesu vadības sistēma, kas ļāva samazināt birokrātiskā aparāta izmantošanu datu apstrādei un nodrošināja iespēju efektīvi nodot informāciju katram dalībniekam. Juhņēviča bijusi arī Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre, līdz šim vadījusi Rīgas Tūrisma attīstības biroju, septiņus gadus organizējusi Rīgas maratonu un citus liela mēroga projektus.

Vakcinācijas projekta biroja vakcinācijas procesa koordinators būs Pēteris Rimšs, kurš iepriekš vadījis Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas projektu, kas novērš viltotu zāļu nokļūšanu legālā izplatīšanas ķēdē. Tāpat Rimšs ir bijis Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs, mācījis projektu vadību vairākiem simtiem dažādu nozaru speciālistu, tostarp veselības nozarē un valsts pārvaldē strādājošajiem. Viņš, piemēram, sadarbojies arī ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, nodrošinot projektu vadības mācības un projektu vadības standartu iedzīvināšanu. Rimšam ir arī starptautisku projektu vadības pieredze.

Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas koordinatore būs Ieva Stūre, kura līdz šim vadīja vienu no Latvijas lielākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām "Komunikācijas aģentūra/Edelman Affiliate". Stūre ir Latvijas Komunikācijas asociācijas padomes priekšsēdētāja, vadījusi saziņu ar cilvēkiem eiro ieviešanas projektā Latvijā.

Vakcinācijas projekta biroja informācijas tehnoloģiju (IT) koordinators būs Māris Dreimanis, kurš vadījis augstākā līmeņa informācijas komunikācijas tehnoloģiju projektus gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. Piemēram, viņš no piegādātāja puses uzraudzījis Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu informācijas pakalpojuma modernizācijas projektu, vadījis viena no pasaules lielākiem tirgus izpētes uzņēmumiem "GfK SE" (Vācija) globālo IT harmonizācijas programmu, vadījis programmatūras izstrādi starptautiskiem klientiem, piemēram, "Standard & Poor’s", "Universal Music Group", kā arī Saeimai, Labklājības ministrijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un "Latvenergo".

Brīvprātīgi un bez atlīdzības vakcinācijas IT koordinēšanu atbalstīs SIA "Tet" digitālās transformācijas direktors Krists Avots, kurš pēdējos divus gadus vada apjomīgu pārmaiņu programmu, kas ietver uzņēmuma IT infrastruktūras maiņu, biznesa procesu pārskatu un darba organizācijas maiņu. Iepriekš viņš vadīja "Tet" Korporatīvās attīstības dienestu, atbildot par jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu. Avots pilnībā neizbeigs savas esošās darba attiecības, viņa pārstāvētais uzņēmums vakcinācijas projekta IT sistēmas izstrādē neiesaistīsies.

Vakcinācijas biroja projekta loģistikas koordinators būs Armīns Kalniņš ar plašu pieredzi loģistikas projektu organizēšanā un vadībā. Pieredzi loģistikā viņš guvis arī uzņēmumos, kas saistīti tieši ar zāļu un vakcīnu loģistiku - "Tamro" un "Magnum Medical". Kalniņš strādājis par loģistikas vadītāju arī uzņēmumos "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", "Amber Distribution" un "British American Tobacco".

Darbam vakcinācijas projekta birojā, kuram jānodrošina iespēja vakcinēties pusotram miljonam Latvijas iedzīvotāju, plānots kā atbalsta personālu pieņemt vēl piecus cilvēkus.

Kā vēstīts, biroja darbiniekiem tiek solīta 3500 līdz 4900 eiro alga pirms nodokļu nomaksāšanas.

Amatu kandidātiem bija nepieciešama teicama reputācija, atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, atbilstoša profesionālā pieredze nacionāla mēroga pārnozaru projektos, pieredze stratēģiskā plānošanā, zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, kā arī vēlamas zināšanas par veselības aprūpes sistēmu Latvijā.

Valdība 14.janvārī apstiprināja veselības ministra ieceri vakcinācijas procesu organizēt kā nacionāla mēroga projektu ar augstākā līmeņa pārvaldību un projekta koordināciju, paredzot veidot vakcinācijas projekta uzraudzības padomi un projekta vadības biroju.

Vakcinācijas pret Covid-19 pārvaldības mehānisms paredz projekta vadību vairākos līmeņos.

Vakcinācijas projekta birojs darbosies veselības nozares mērogā. Vakcinācijas projekta birojs būs tieši pakļauts veselības ministram un nodrošinās saikni starp Krīzes vadības padomi, Krīzes vadības koordinācijas grupu Covid-19 izplatības ierobežošanai un Veselības ministrijas izveidotajām darba grupām vakcinācijas projekta ieviešanai.

Savukārt politiskā līmenī vadību veiks Ministru prezidenta vadīta Krīzes vadības padomes apakšgrupa. Atbildīgo nozaru ministriju līmenī vakcinācijas procesa uzraudzību veiks Krīzes vadības koordinācijas grupas Covid-19 izplatības ierobežošanai ietvaros izveidota apakšgrupa.