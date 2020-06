Jaunnedēļ karstums atkāpsies

Šonedēļ saglabāsies karsts un daļēji mākoņains laiks, bet nākamnedēļ, atmosfēras spiedienam pazeminoties, karstums atkāpsies, pa laikam līs un pūtīs brāzmains vējš, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Tuvākajās dienās saglabāsies augsta spiediena apgabala ietekme - laiks būs sauss un daļēji mākoņains, pūtīs lēns vējš. Svētdien spiediens pazemināsies un vietām gaidāms neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Līdz nedēļas beigām daudzviet Latvijā turpināsies stiprs karstums - gaiss dienās iesils līdz plus 27…31 grādam, un vien dažviet piekrastē būs nedaudz vēsāks. Naktīs gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 16…21 grādu, vēsta LETA.

Nākamās nedēļas sākumā Latvijas teritoriju šķērsos aukstā atmosfēras fronte, kas nesīs plašu nokrišņu zonu - pirmdien dienā un naktī uz otrdienu daudzviet līs, vietām intensīvi ar stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu. Vēl otrdien dienā, nokrišņu zonai atkāpjoties, lietus turpināsies, bet nedēļas vidū atkal pastiprināsies anticiklona ietekme un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pirmdien dienā centrālajos un austrumu rajonos gaisa temperatūra vēl saglabāsies plus 23-28 grādu robežās, bet aiz atmosfēras frontes no rietumiem Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss - otrdien un trešdien termometra stabiņš pakāpsies vien līdz plus 17…22 grādiem. Pūtīs dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas vietām brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē.

Šī brīža prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks ciklonu darbība virs Skandināvijas ziemeļiem, kā ietekmē Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona, daudzviet nesot lietu, pērkona negaisu un brāzmainu vēju. Ar dienvidu puses vēju teritorijā atkal ieplūdīs siltāks gaiss.