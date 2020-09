Jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi saistīti ar vīrusa izplatību "Kuldīgas tekstilā", "Forevers" un izglītības iestādēs

Teju visi aizvadītajā diennaktī atklātie jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi ir saistīti ar iepriekšējās dienās konstatēto vīrusa izplatību uzņēmumos "Kuldīgas tekstils" un "Forevers", kā arī izglītības iestādēs, aģentūrai LETA apliecināja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 29 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, liecina SPKC apkopotie jaunākie dati, vēsta LETA.

Sākotnēji tika ziņots, ka 17 saslimušie inficējušies no iepriekš zināmiem infekcijas avotiem, divas personas inficējušās ārzemēs - Ukrainā, bet desmit personām inficēšanās apstākļi vēl tika precizēti. Arāja informēja, ka uz šo pēcpusdienu jau noskaidrots, ka no visiem aizvadītajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem 23 personas inficējušās no zināmām personām.

Pēc SPKC pārstāves skaidrotā, seši jauni inficēšanās gadījumi ir saistīti ar vīrusa izplatību uzņēmumā "Kuldīgas tekstils". Aizvadītajā diennaktī Covid-19 konstatēts vienam šī uzņēmuma darbiniekam un pieciem ar citām inficētajām personām saistītiem cilvēkiem.

Trīs inficējušies cilvēki ir saistīti ar uzņēmumu "Forevers".

Savukārt 12 saslimšanas gadījumi ir saistīti ar vīrusa izplatību izglītības iestādēs.

Aizvadītajā diennaktī saslimšana ar Covid-19 vīrusu atklāta Rīgā, kur reģistrēti 17 jauni gadījumi, Kuldīgas novadā - seši gadījumi, pa diviem saslimušajiem reģistrēti Daugavpilī un Salaspils novadā, bet pa vienam gadījumam reģistrēts Jūrmalā un Babītes novadā, kur saslimšana ar vīrusu atgriezusies.

No jaunajiem inficētajiem astoņi ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, septiņi - vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, četri - no 50 līdz 59 gadiem, pa trīs saslimušajiem ir vecuma grupās no 10 līdz 19 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem. Divi jauni saslimšanas gadījumi fiksēti bērniem vecumā līdz deviņiem gadiem, bet viens gadījums - vecumā vīrs 70 gadiem.

Savukārt aktīvi vīrusa gadījumi vairs nav fiksēti Amatas un Rēzeknes novados - abos šajos novados inficēto skaits iepriekš nepārsniedza 5 gadījumus. Riebiņu novadā inficēto skaits no deviņiem ir samazinājies zem pieciem vai vēl zemāk. Pa diviem atlabušajiem fiksēti Rīgā un Jūrmalā, bet Aglonas novadā un Daugavpilī - pa vienam.