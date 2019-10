Jau 12 sociālie darbinieki Kurzemē apmācīti palīdzēt azartspēļu atkarīgajiem

Katrā Latvijas pašvaldībā ir sociālais dienests, kura speciālistu ikdienā būtiska loma ir arī atbalsta sniegšana iedzīvotājiem cīņā ar dažādām atkarībām. Vienlaikus speciālistiem trūkst zināšanu un konkrētu vadlīniju, kā rīkoties sastopoties ar azartspēļu atkarību. Tāpēc biedrība “Esi brīvs!” sociālās iniciatīvas “Spēles brīvība” ietvaros šogad īstenoja unikālas apmācības, kurām noslēdzoties jau 80 sociālo dienestu darbinieki, tostarp 12 no Kurzemes, ir apguvuši pamatus darbam ar azartspēļu atkarīgajiem un dažādus palīdzības mehānismus, lai ikvienā Latvijas reģionā sniegtu nepieciešamo atbalstu azartspēļu atkarīgajiem un to līdzcilvēkiem.

Divos intensīvu apmācību ciklos sociālo dienestu darbinieki no visas Latvijas tika sagatavoti darbam ar azartspēļu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem labāko nozares speciālistu vadībā, starp kuriem ir Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Minesotas programmas vadītāja Venita Dāve, narkoloģe-psihiatre Inga Landsmane, mākslas terapeite-supervīzore Agija Bogdānova, geštaltterapeite Agita Sēja, kā arī izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atkarību speciāliste Magdalēna Pranaite.

Apmācībās savu kompetenci stiprinājuši sociālo dienestu darbinieki no visiem Latvijas reģioniem, tostarp Kurzemē apmācīti un par “Spēles brīvība” reģionālajiem vēstnešiem darbā ar azarstpēlmani un tā ģimeni kļuvuši 12 sociālie darbinieki no 7 pašvaldībām. Turpmāk vērsties pēc atbalsta var šādās pašvaldībās: Liepājas un Ventspils pilsētās, Saldus, Kuldīgas, Talsu, Grobiņas un Alsungas novados. Par atbalsta pieejamību konkrētajā novadā, iedzīvotāji aicināti interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kā norāda biedrības “Esi brīvs!” vadītāja Dace Caica, sociālais dienests nereti ir pirmais pieturas punkts, kurā iedzīvotāji vēršas pēc atbalsta grūtā brīdī, tostarp nonākot azartspēļu atkarībā vai līdzatkarībā. Tomēr sociālie darbinieki atzīst, ka sastopoties ar azartspēļu atkarību, viņi jūtas bezspēcīgi, jo atšķirībā no citiem atkarību veidiem, šajā nav izstrādāti vienoti atbalsta mehānismi kā palīdzēt atkarīgajam un tā tuviniekiem.

“Sociālā darba speciālisti ir tilts, kas savieno atkarīgos ar viņiem vajadzīgo palīdzību. No speciālistu spējām un kompetences nereti atkarīgs, vai atkarīgās personas saņems viņiem tik nepieciešamo palīdzību. Apmācību dalībniekiem ir iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas darbam ar atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem, bet arī dzirdēt labāko nozares speciālistu praktiskās pieredzes stāstus, kas vienmēr ir nenovērtējama pieredze,” apmācību nozīmību uzsver biedrības “Esi brīvs!” valdes priekšsēdētāja, psiholoģe, geštaltterapeite Dace Caica.

Nereti lielāko izaicinājumu atbalsta sniegšanā rada korekta atkarības atpazīšana un salīdzinoši nelielā pieredze saskarsmē ar azartspēļu atkarīgajiem. Kā skaidro Dace Caica, tad parasti to, ka persona ir azartspēļu varā, noskaidro risinot citas likstas – alkoholismu, finansiālās grūtības: “Tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt pašam atkarīgajam atpazīt savu slimību, jo deviņi no desmit atkarīgajiem sākumā neapzinās tās nopietnību un dzīvo noliegumā. Turklāt vairumā gadījumu pēc palīdzības vēršas nevis paši atkarīgie, bet viņu līdzcilvēki. Sociālajiem darbiniekiem ir jābūt skaidrai izpratnei par to, kur atkarīgajam ieteikt vērsties, lai uzsāktu ārstēšanos. Vienotas palīdzības sistēmas un dažādu atbalsta mehānismu izveide atkarīgajiem ir tikpat svarīga kā līdz šim iedibinātā prakse, darbā ar citu atkarību māktajiem.”

Sociālo iniciatīvu “Spēles brīvība” organizē biedrība “Esi brīvs!”. Pērn iniciatīvas ietvaros tika izveidota speciāla atbalsta tālruņa līnija spēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. Telefona līnijas darbību nodrošina krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes konsultācijas sniedz jau 19 gadus. Konsultāciju tālrunis 29323202 azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem darbojas no pirmdienas līdz sestdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 20.00. Iniciatīvu finansiāli atbalsta spēļu biznesa uzņēmums “Alfor”.