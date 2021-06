Skolnieciņš no sidrabbirzs

Ir pienākuši senie un teiksmainie pagāniskie svētki. Līgo diena ir atnākusi. Šie svētki nāk no pagātnes, kad senlatvieši – kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi, lībieši – vel bija brīvi un neatkarīgi. Šie svētki nāk no tām senatnes tālēm, kad Sentēvu Dievi bija godāti un pielūgti, nevis nicināmi. Diemžēl mūsdienās kristietības ietekmē šie pagāniskie svētki sāk zaudēt savu jēgu. Līgo svētki nav tikai pierīšanās un piedzeršanās, bet gan garīguma svētki. Līgo svētki ir par godu vasaras saulgriežiem un Sentēvu Dieviem – Latvju Dieviem. Šajos svētkos nevajag pierīties un piedzerties, kā arī dzērumā lēkāt pār ugunskuru vai peldēties. Tas ir dzīvībai bīstami, un nekādīgi neveicina senās pagāniskās ticības atdzimšanu. Labāk Līgo dienā iedegsim trīs krāsainas svecītes par godu Sentēvu Dieviem. Iedegsim tumši zilu svecīti uz dzīru galda par godu visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam. Iedegsim koši dzeltenu svecīti uz dzīru galda par godu visvarenajai likteņa Dievietei Laimai. Iedegsim pelēku svecīti uz dzīru galda par godu visvarenajai nāves un dzīvības Dievietei Mārai. Iekursim rituālo ugunskuru par godu Sentēvu Dieviem. Ziedosim ugunskurā sauju monētu un paciņu sviesta. Kvēpināsim kaltētas vērmeļu un asinszāļu buntītes, kā arī svaigu kadiķa zariņu. Lūgsimies un ticēsim Sentēvu Dieviem. Lūgsimies un ticēsim Latvju Dieviem. Lai Sentēvu Dievi mūs svētī! Lai Sentēvu Dievi pasargā mūs no ļauna! Visa slava Sentēvu Dieviem! Visa slava Latvju Dieviem!

Priecīgus Līgo dienu vēlot, Skolnieciņš no sidrabbirzs

Latvju Dievi mūžam viedi.

pirms 23 minutēm, 2021.06.23 21:16