Ja noraidīs prasību skolās lietot sejas maskas un pieaugs saslimstība ar Covid-19, varētu lemt par attālinātām mācībām arī 1.-4.klasē

Ja Saeimā noraidīs valdības izdoto prasību izglītības iestādēs skolēniem un skolotājiem nēsāt sejas maskas un valstī arvien pieaugs saslimstība ar Covid-19, tad valdībā varētu lemt par attālinātām mācībām arī 1.-4.klasē, šodien preses konferencē norādīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Ministre skaidroja, ka Saeimai, protams, ir gala vārds, tomēr Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno skaidrot un uzsvērt deputātiem masku nozīmi un to nepieciešamību. Ja šo normu parlamentā noraidīs, bet saslimstība pieaugs, tad janvārī varētu lemt par piespiedu brīvlaiku vai attālinātu mācību procesu arī sākumskolā, atklāja Šuplinska.

Viņa teica, ka paredzēts, ka sejas maskas no 4.janvāra skolā varētu izmantot jau no septiņu gadu vecuma, ja Covid-19 situācija nemainīsies vai pasliktināsies. Šī norma esot tapusi, atsaucoties uz Eiropas Savienības pieredzi, kad vairākās valstīs jau oktobra sākumā sākta masku ieviešana izglītības iestādēs.

Pirms nedēļas no 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm 17 valstīs maskas bija obligātas. Deviņās valstīs maskas noteiktas kā obligātas no sešu gadu vecuma, sešās - no 13 gadu vecuma, bet vēl divās - no četru gadu vecuma.

Pēc viņas teiktā, norma skolās izmantot masku ne tikai pedagogiem, bet arī skolēniem, lielākajā daļā Eiropas esot vainagojusies ar strauja Covid-19 pieauguma apturēšanu.

Tāpat viņa informēja, ka šobrīd esot apkopoti dati masku iepirkumam, un IZM kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), sadarbībā ar pašvaldībām, esot atbildīgas par šim jautājumam nepieciešamo naudas apjomu.

Vienlaikus viņa akcentēja, ka darba devējam, proti, pašvaldībām, būtu jānodrošina maskas skolotājiem, tomēr IZM un VARAM esot nolēmušas no janvāra gādāt finansējumu masku iegādei skolēniem un skolotājiem.

Runājot par būtiskākajiem ieteikumiem, ministre uzsvēra, ka skolās ir jānodrošina trīs kvadrātmetri uz vienu personu, biežāk jāvēdina telpas, jāsamazina stundu skaits, piemēram, neorganizējot sportu un mūziku.

Preses konferencē arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts norādīja, ka nepieciešams pielāgot mācību priekšmetu stundu skaitu, un, ja iespējams, tad mūziku un sportu mācīt attālināti, balstoties uz epidemiologu bažām, ka šajos priekšmetos ir augstāka iespēja saslimt.

Tāpat IZM iesaka izvēlēties daļēji attālinātu mācību modeli, piemēram, mācoties nedēļu skolā un nedēļu mājās. Ministrijā arī iesaka dalīt klases mazākās grupās, vairāk izmantot skolas brīvās telpas un lietot sejas maskas.

Vaicāta, vai plānots kontrolēt masku lietošanu skolās, ministre atbildēja, ka tieši masku kontroles no IZM puses "nebūs tik uzstājīgas". Viņa uzsvēra, ka katram jāsaprot, ka tā ir individuāla atbildība. "Ja kāds nav gatavs to uzņemties, nekāda kontrole tur nepalīdzēs," uzsvēra politiķe.

IKVD pārstāvis norādīja, ka šīs nedēļas statistika liecina, ka šobrīd 83 skolās ieviesti pretepidemioloģiskie pasākumi - 52 vispārējās izglītības iestādēs, 28 pirmsskolas izglītības iestādēs un trīs speciālās izglītības iestādēs. Kopumā tas attiecas uz vairāk nekā 3400 izglītojamajiem un vairāk nekā 240 pedagogiem.

Viņš arī minēja, ka situācija un skaitļi mainoties teju katru stundu.

Komentējot biežāk saņemtos jautājumus, Zīvarts atklāja, ka IKVD regulāri saņem jautājumus par konsultācijām. Viņš uzsvēra, ka patlaban ir atļautas individuālas konsultācijas, ievērojot principu "viens pret vienu". Tāpat dienestā bieži tiekot saņemtas sūdzības no vecākiem, ka skola novēloti informē par saslimšanas gadījumiem.

IKVD pārstāvis aicināja skolas pēc iespējas ātrāk informēt vecākus, ja izglītības iestādē reģistrēts kāds saslimšanas ar Covid-19 gadījums.

Vēl viņš minēja, ka aktuāls esot masku jautājums, un uz jautājumu, ko darīt pedagogam, ja bērns atsakās lietot masku, Zīvarts norādīja, ka nepieciešams komunicēt ar vecākiem un pašu izglītojamo. "Šis nav skolas noteikums, bet visā valstī noteikta prasība," akcentēja IKVD Uzraudzības departamenta direktors.

Jau ziņots, ka par aicinājumu atcelt prasību sākumskolēniem skolās lietot sejas maskas iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti jau vairāk nekā 20 000 parakstu.

Trešdien aptuveni septiņu stundu laikā tika savākti nepieciešamie 10 000 paraksti, bet līdz ceturtdienas rītam par iniciatīvu parakstījušies jau vairāk nekā 20 000 cilvēku.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) šorīt intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka valdībai, iespējams, būs jāpārskata savs lēmums, ka līdz ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu sākumskolēniem skolā stundu laikā, gan ārpus skolas būs jānēsā maskas.

Mūrniece pieļāva, ka parlaments šajā jautājumā varētu atbalstīt portālā "Manabalss.lv" iesniegto iniciatīvu par šādas prasības atcelšanu.