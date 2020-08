Izvirzītas vismaz trīs versijas par Covid-19 Murjāņu Sporta ģimnāzijas uzliesmojuma avotu

Ir izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā desmit Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi un viens treneris varētu būt inficējušies ar Covid-19, tomēr neviena no versijām pagaidām nav apstiprināta, ceturtdien sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pēc epidemiologa paustā, viena versija ir, ka sportisti inficējušies Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs, vēsta LETA.

Pašreizējā epidemiologu prioritāte ir pārliecināties, vai infekcija skārusi tikai izglītības iestādes grupu vai visu skolu kopumā, tādējādi sākumā tiks sagaidīti testēšanas rezultāti, lai jau pēc tam varētu raudzīties uz notikušo plašākā mērogā, skaidroja SPKC eksperts. Pēc viņa paustā, epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās - ir vairāki jautājumi, uz kuriem jārod atbildes turpmāko dienu laikā.

Testēšanā, kas veikta izglītības iestādes audzēkņu grupā, vēl diviem jauniešiem Covid-19 tests esot bijis negatīvs, savukārt analīžu rezultātus patlaban vēl gaidot divi audzēkņi un darbinieki, kuriem bijis kontakts ar sasirgušajiem.

Veicot aptauju, tika secināts, ka kopumā astoņiem no desmit bērniem bija Covid-19 raksturīgi simptomi. Perevoščikovs arī atzīmēja, ka pirmie saslimšanas simptomi jauniešiem parādījušies 31.jūlijā.

Sākot epidemioloģisko izmeklēšanu, tika iegūta informācija par riska faktoriem, tādējādi secinot, ka vasara jauniešiem bijusi intensīva - viņi piedalījušies sacensībās Kuldīgā, Rīgā, Lietuvā un Igaunijā. Ņemot vērā, ka sportisti viesojušies kaimiņvalstīs, informācija tika nodota arī Lietuvas un Igaunijas attiecīgajām iestādēm.

Kā atzīmēja epidemiologs, saslimšanas gadījumi, pateicoties iestādes administrācijai, tika atrasti pietiekami ātri, un vakar tika saņemta ziņa par diviem gadījumiem ar viegliem simptomiem.

Saskaņā ar SPKC vienošanos ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF) - tie vecāki, kuru bērni piedalījās sacensībās kopš 17.jūlija, tiks informēti par notikušo elektroniski, un simptomu parādīšanās gadījumā viņiem būtu ieteicams veikt Covid-19 testu. Savukārt tie audzēkņi, kuriem ir apstiprināta inficēšanās, turpinās ārstēties mājās.

Šis uzliesmojums, epidemiologa ieskatā, apliecinājis, ka Covid-19 strauji izplatās slēgtos kolektīvos.

LRF vadītājs Igo Japiņš skaidroja, ka, apzinot Latvijā organizēto sacensību dalībnieku veselības stāvokli, nav iegūta informācija par vēl kādiem saslimušajiem cilvēkiem. Līdz ar to viņa ieskatā viens no iespējamiem cēloņiem vairāku sportistu saslimšanai varētu būt saistīts ar kāda bērna inficēšanos mājās.

"Mana versija ir tāda, ka kāds no bērniem, kas ir bijis palaists mājās, šo vīrusu dabūjis un tad kopējā grupā pārnesis, jo no sacensībām neviens nav ne žēlojies, ne saslimis," teica Japiņš, piebilstot, ka šādas slēgtas cilvēku grupas ir bīstamas, ja kāds ir saslimis.

Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītājs Sergejs Čevers norādīja, ka šodien ir veikti Covid-19 testi 38 izglītības iestādes darbiniekiem un to rezultāti būs zināmi piektdien.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 1829 Covid-19 testus, reģistrēti 18 jauni saslimšanas gadījumi, un puse no tiem saistīta ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie atbraukuši no ārvalstīm - Serbijas un Īrijas. Vēl deviņi saslimušie ir saistīti ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā, bet ar septiņām personām sākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz ar jauniem atklātajiem gadījumiem Murjāņu Sporta ģimnāzijā kopējais saslimušo skaits sasniedzis 11, aģentūrai LETA apstiprināja SPKC pārstāve Ilze Arāja.