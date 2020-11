INFOGRAFIKA: Vairums ceturtdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, Jūrmalā un Daugavpilī

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem 380 Covid-19 gadījumiem gandrīz puse reģistrēta Rīgā, kamēr saslimšana relatīvi straujāk turpinājusi izplatīties Jūrmalā un Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 179 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2010 cilvēki.

Tikmēr Jūrmalā reģistrēts 21 jauns saslimušais un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 135 cilvēkus. Savukārt Daugavpilī aizvadītajā diennaktī atklāti 19 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir 506 cilvēki.

Mārupes novadā ir reģistrēti 15 jauni saslimušie, 14 pēdējās dienās inficēto kopskaitam sasniedzot 80 cilvēkus. 12 inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti Jelgavā un divās pēdējās nedēļās saslimušo kopējais skaits pilsētā ir pieaudzis līdz 88 iedzīvotājiem. Salaspils novadā reģistrēti 11 jauni saslimušie, to 14 dienu kopskaitam augot līdz 76 cilvēkiem.

Deviņi jauni saslimušie aizvadītajā diennaktī atklāti gan Talsu, gan Olaines novadā, astoņi - Ogres novadā, septiņi - Kuldīgas novadā, bet pa sešiem - Ķekavas un Daugavpils novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2010, Daugavpilī - 506, Jūrmalā - 135, Krāslavas novadā - 114, Jelgavā - 88, kā arī Rēzeknē - 87 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 84 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 71 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 63 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 380 Covid-19 gadījumi, bet pieci sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī veikti 7016 Covid-19 testi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 5,4%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 12 102 personām, bet no Covid-19 uz 17.novembri bija izveseļojušies 1557 cilvēki.